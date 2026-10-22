Дострокове голосування в Техасі зросло на 74% проти 2022 року — Korea Herald

У США кількість бюлетенів, поданих достроково в Техасі за два тижні до проміжних виборів, зросла на 74% порівняно з аналогічним періодом 2022 року. У Канзасі показник більш ніж подвоївся, а в Мен, Північній Кароліні та Огайо кількість голосів, поданих поштою або особисто достроково, зросла більш ніж на 30%.

Про це повідомляє Korea Herald з посиланням на аналіз Associated Press. Дані охоплюють період до вівторка та відображають активність виборців після старту дострокового голосування в більшості штатів.

Понад 13 мільйонів бюлетенів по країні

Загалом у США вже подано понад 13 мільйонів поштових і дострокових бюлетенів проти 9 мільйонів на цьому ж етапі проміжних виборів 2022 року. Водночас зростання пояснюють не лише активністю виборців: кілька штатів розширили можливості для дострокового голосування або почали надавати більше даних, ніж чотири роки тому.

Демократи намагаються здобути місця в Сенаті, які нині контролюють республіканці, у Техасі, Канзасі, Мен, Північній Кароліні та Огайо. У більшості цих штатів частка республіканців серед тих, хто проголосував достроково, є меншою, ніж під час минулого проміжного виборчого циклу. Республіканці наразі мають у Сенаті більшість 53 голоси проти 47.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Конкурентні перегони в Техасі та Огайо

У Техасі, де очне дострокове голосування розпочалося лише в понеділок, кількість поданих бюлетенів наблизилася до 1 мільйона. На такій самій стадії 2022 року вона становила приблизно 550 тисяч. За сенатське місце змагаються демократ Джеймс Таларіко та генеральний прокурор штату, республіканець Кен Пакстон. Дані Техасу не показують розподілу повернених бюлетенів за партійною реєстрацією.

В Огайо достроково подали на 156 тисяч бюлетенів більше, ніж у 2022 році, що означає зростання на 30%. У штаті відбуваються конкурентні вибори до Сенату, Палати представників і на посаду губернатора. За оцінкою AdImpact, сукупні витрати на сенатські перегони в Огайо наблизяться до 500 мільйонів доларів.

Не в усіх штатах зафіксували зростання

У Мічигані та Джорджії, де демократи захищають сенатські місця, загальна кількість дострокових голосів залишається високою, але приблизно відповідає рівню чотирирічної давності. В Айові, де також проходять конкурентні вибори губернатора, сенатора та представників до Палати представників, дострокове голосування скоротилося приблизно на 6% порівняно з таким самим періодом 2022 року.

Читай нас у