Достроково на виборах у США проголосували рекордні 47,9 млн виборців — Asharq Al-Awsat

У США достроково проголосували 47 922 669 виборців напередодні проміжних виборів, які відбудуться наступного тижня. Це новий рекорд для проміжних виборів: попередній становив 45,9 мільйона голосів, поданих до дня голосування у 2022 році, повідомляє Asharq Al-Awsat з посиланням на Election Lab Університету Флориди.

Активність у штатах із конкурентними перегонами

Зростання дострокового голосування особливо помітне у штатах, де триває запекла боротьба за місця в Сенаті. Результати цих перегонів можуть визначити, яка партія контролюватиме верхню палату Конгресу протягом останніх двох років президентського терміну Дональда Трампа.

У Техасі до середи достроково проголосували понад шість мільйонів людей. Явка на дільницях була приблизно на 50% вищою, ніж на аналогічному етапі 2022 року. У Північній Кароліні кількість дострокових голосів зросла майже на 37% порівняно з показником чотирирічної давності. Південна Кароліна вже в понеділок перевищила загальну кількість дострокових голосів 2022 року, хоча до завершення такого голосування залишалося ще п’ять днів.

У Канзасі кількість бюлетенів, поданих завчасно, минулого тижня приблизно на дві третини перевищувала рівень 2022 року. Там сенатор-республіканець Роджер Маршалл веде складну кампанію за переобрання. У Джорджії дострокове очне голосування в четвер перевищило рекорд штату для проміжних виборів.

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Партійна реєстрація не визначає результат

У штатах, де фіксують партійну належність виборців, зареєстровані демократи становили близько 44% тих, хто проголосував достроково. Частка республіканців сягнула 31%, а виборців без партійної належності або представників малих партій — 25%.

Керівник Election Lab, політолог Майкл Макдональд, також звернув увагу на активніше голосування темношкірих і латиноамериканських виборців у штатах, де доступні відповідні дані. Особливо високою він назвав явку в громадах із переважно латиноамериканським населенням уздовж кордону Техасу з Мексикою. У Джорджії жінки подали 56% бюлетенів, відданих до четверга, чоловіки — 44%.

Водночас експерти застерігають, що партійна реєстрація не свідчить, за яких кандидатів віддали голоси виборці. Крім того, десятки мільйонів американців ще можуть проголосувати у день виборів, коли республіканці зазвичай демонструють вищу активність. Зростання дострокового голосування також не обов’язково означає підвищення загальної явки, оскільки частина людей могла лише проголосувати раніше, ніж у попередні роки.

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