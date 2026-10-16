ДР Конго обмежила контакти з посольством Бельгії — Anadolu Agency

Адміністрація президента Демократичної Республіки Конго наказала своїм працівникам до подальшого розпорядження не контактувати з посольством Бельгії в Кіншасі, а також із його дипломатичним і адміністративним персоналом. Про це Anadolu Agency повідомило з посиланням на циркуляр, виданий 16 жовтня.

Контакти через МЗС

Документ підписав керівник адміністрації президента Ентоні Нкінзо. У циркулярі зазначено, що співробітники Офісу президента мають утримуватися від будь-яких прямих або непрямих контактів із бельгійським дипломатичним представництвом та його працівниками.

Якщо виникне потреба зв’язатися з бельгійськими посадовцями, усі комунікації мають бути погоджені та передані через Міністерство закордонних справ. Нкінзо також попередив про можливі адміністративні та каральні заходи за порушення цього розпорядження.

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Обшуки в Брюсселі

Напередодні бельгійська поліція провела обшуки в будинках кількох родичів президента Фелікса Чісекеді в Брюсселі. Слідчі дії відбувалися в межах розслідування заяв про можливе відмивання коштів, пов’язаних із доходами від видобутку корисних копалин у Конго.

Судове розслідування розпочали на запит федеральної прокуратури після скарг, поданих неурядовими організаціями у липні 2025 року. Водночас у циркулярі не названо причин обмеження контактів, а зв’язок цього рішення з обшуками джерело не встановлює.

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