ДР Конго вимагає від Руанди виведення військ — The Rio Times

Демократична Республіка Конго на засіданні Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку, США, закликала Руанду надати конкретну, паралельну та перевірювану відповідь на кроки Кіншаси проти угруповання FDLR. Як повідомляє The Rio Times, конголезька сторона наполягає на виведенні руандійських військ і припиненні підтримки повстанського руху M23 відповідно до Вашингтонських угод.

Постійний представник ДР Конго при ООН Зенон Муканго Нгай заявив, що країна проводить роззброєння, розміщення у визначених місцях та репатріацію бійців Демократичних сил визволення Руанди (FDLR). За його словами, ці дії не мають бути передумовою для виведення руандійських сил або припинення підтримки M23.

Позиція США в Раді Безпеки

Представник США з питань управління та реформ ООН Джеффрі Бартос на тому самому засіданні заявив, що прогрес у нейтралізації FDLR має супроводжуватися виконанням Руандою її зобов’язань. Він закликав Кігалі негайно й без умов вивести війська та військову техніку з ДР Конго, а також припинити підтримку M23.

Водночас Бартос заявив, що має припинитися будь-яка співпраця між FDLR та елементами конголезької армії. Він також закликав Кіншасу детально викласти новий план демобілізації. Американський дипломат позитивно оцінив репатріацію за підтримки місії ООН MONUSCO понад 120 колишніх бійців FDLR і членів їхніх сімей.

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Розбіжності та бої на сході країни

Руанда по-іншому трактує положення Вашингтонських угод. У листі до Ради Безпеки ООН від 29 вересня Кігалі назвала підписаний Кіншасою протокол з представниками FDLR спробою затягнути процес, оскільки угоди передбачають нейтралізацію угруповання, а не переговори з ним. Президент Руанди Поль Кагаме раніше заявляв, що оборонні заходи країни діятимуть до усунення загроз, пов’язаних із FDLR.

Обговорення відбувається на тлі бойових дій у провінції Північне Ківу. 18 жовтня 2026 року повідомлялося про третій день боїв у районі Кібаті на території Валикале між повстанцями, конголезькою армією та союзними їй формуваннями. Регіональна міністерська зустріч у Лусаці була запланована на 19 жовтня.

Вашингтонські угоди президенти ДР Конго Фелікс Чісекеді та Руанди Поль Кагаме підписали 4 грудня 2025 року на церемонії, організованій президентом США Дональдом Трампом. Резолюція Ради Безпеки ООН 2773, ухвалена в лютому 2025 року, згадувала про пряму підтримку та участь Сил оборони Руанди у захопленні міст Гома й Букаву рухом M23.

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