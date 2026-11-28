Невідомий дрон уранці в п’ятницю ненадовго порушив повітряний простір Латвії. У відповідь були підняті винищувачі НАТО, а також направлено безпілотник-перехоплювач, повідомляє RMF24 з посиланням на латвійські збройні сили.

Попередження для двох громад

Військові оголосили попередження про порушення повітряного простору для східної громади Лудза, яке невдовзі скасували. Також було відкликано аналогічне попередження нижчого рівня для громади Балві, розташованої на північ від Лудзи.

Латвійська армія закликала жителів зберігати пильність і стежити за офіційними повідомленнями. Військові зазначили, що, доки триває збройна агресія Російської Федерації проти України, подібні випадки порушення латвійського повітряного простору невстановленими безпілотниками можуть повторюватися.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Атака дронів у Ленінградській області

Інцидент стався в той час, коли в Ленінградській області РФ відбивали атаку дронів. За заявою губернатора цього регіону РФ, держави-агресора, Олександра Дрозденка, там збили понад 40 безпілотних літальних апаратів.

RMF24 також нагадує, що цього тижня Польща звинуватила Росію у навмисному порушенні свого повітряного простору російським розвідувальним дроном. За кілька днів до цього, у ніч з 19 на 20 листопада, до повітряного простору південного сходу Польщі увійшли три об’єкти, елементи яких знайшли в Новому Липовці, Руднику та Молодичі. Згодом їх ідентифікували як російські крилаті ракети Х-101.

Читай нас у