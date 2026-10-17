Дрони атакували щонайменше сім вантажних суден у Чорному морі — PBS NewsHour

У жовтні дрони атакували щонайменше сім вантажних суден у Чорному морі поблизу Румунії та Болгарії. Унаслідок цих інцидентів загинули двоє людей, ще щонайменше 25 вважаються зниклими безвісти. Атаки сталися у виключних економічних зонах двох держав НАТО та створюють загрозу для важливого маршруту міжнародного судноплавства, повідомляє PBS NewsHour.

У четвер дрон уразив хімічний танкер Wine Trader під прапором Сан-Марино, який прямував із Тунісу до Румунії. На судні спалахнула пожежа, п’ятьох членів екіпажу врятували, ще семеро зникли. Днем раніше про удар дрона та пожежу повідомили на хімічному й нафтовому танкері Yara J під прапором Коморських Островів, що прямував із Туреччини до Румунії. Виконувач обов’язків міністра оборони Румунії Раду Міруце заявив, що триває розслідування.

Атаки біля Болгарії та Румунії

Біля узбережжя Болгарії у вівторок атак зазнали два судна. Рятувальники евакуювали всіх 15 членів екіпажу Chelsea 3 під прапором Мальти, яке експлуатує український оператор. Водночас 11 моряків із судна HS Dignity під прапором Гвінеї-Бісау зникли безвісти. Екіпаж Chelsea 3 повідомив, що палубу й корпус судна уразили три повітряні дрони.

Раніше у виключній економічній зоні Болгарії морські та повітряні дрони атакували ще два комерційні судна. Корабель під прапором Того затонув, а доля моряків, які були на борту, невідома. Із пошкодженого судна під прапором Палау болгарський пором евакуював 18 членів екіпажу. Ще одне вантажне судно, що належить Туреччині та перевозило кукурудзу, загорілося після атаки біля Румунії й згодом затонуло. Тоді загинули двоє людей, 11 моряків урятували.

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Президент Румунії Нікушор Дан заявив у Брюсселі, що два дрони влучили у судна, але не уточнив, кому вони належали. Прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев сказав у парламенті, що підозри дедалі більше спрямовують на Росію, однак доказів цьому немає. Російська Федерація — держава-агресор — від початку повномасштабного вторгнення неодноразово обстрілювала українські чорноморські та дунайські порти.

Реакція НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що обговорив із Руменом Радевим і Нікушором Даном безпеку в Чорному морі та останні атаки на торговельне судноплавство. За його словами, Альянс посилив оборону східного флангу, зокрема спроможності протидії дронам, і коригуватиме заходи стримування та оборони за потреби.

Румунський аналітик Раду Тудор зазначив, що залишається невизначеним, чи може п’ята стаття Північноатлантичного договору поширюватися на атаки у виключних економічних зонах держав-членів НАТО. Болгарія також планує до кінця жовтня приєднатися до проєкту НАТО Drone Edge, який передбачає інвестиції понад 40 млрд доларів у засоби боротьби з дронами протягом наступних п’яти років.

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