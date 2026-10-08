Дрони потопили торговельне судно біля Болгарії — Deutsche Welle

Біля чорноморського узбережжя Болгарії 6 жовтня дрони вразили два торговельні судна, одне з яких затонуло. Атака спричинила тривогу й обурення в Болгарії та ЄС, повідомляє Deutsche Welle.

Інцидент стався в період, коли Євросоюз прагне посилити роль Болгарії як одного з ключових пунктів входу для азійських товарів, що надходитимуть до блоку Середнім коридором. Цей маршрут, також відомий у ЄС як Транскаспійський транспортний коридор, сполучає Китай та Європу через Казахстан, Азербайджан, Грузію і Туреччину. Він поєднує залізничні та автомобільні перевезення, а також короткі морські ділянки через Каспійське й Чорне моря.

Болгарія як транспортний вузол

Болгарський пункт пропуску Капітан-Андреєво на кордоні з Туреччиною вже належить до найбільш завантажених у Європі: там регулярно утворюються черги вантажівок. Країна також має стратегічні чорноморські порти Варна та Бургас. Восени має відкритися нова ділянка залізниці між Стамбулом і болгарським кордоном.

У вересні єврокомісарка з питань розширення Марта Кос назвала Болгарію «воротами Європи для сполучення» через її розташування на цьому напрямку. Раніше вона заявляла, що Середній коридор потенційно може скоротити час доставки вантажів з Азії до Європи з 45 до 15 днів.

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Безпекові та інфраструктурні ризики

Привабливість маршруту зросла через проблеми на традиційних торговельних шляхах. Суходільний Північний коридор через Росію — державу-агресора — втратив значну частину вантажопотоку після її повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Морський шлях через Червоне море та Суецький канал також зазнає ризику перебоїв через війни й нестабільність на Близькому Сході, через що частину вантажів перевозять в обхід Африки.

Заступниця директорки Європейської ради з міжнародних відносин Вессела Чернева зазначила, що Середній коридор оминає маршрути через Росію та Близький Схід, однак має безпекові обмеження. Серед інших проблем вона назвала слабкі інституції й бюрократію в країнах уздовж маршруту, а також можливий вплив Росії. Додатковими викликами є падіння рівня Каспійського моря та недостатня пропускна спроможність портів і залізниць.

Євросоюз планує залучити 12 млрд євро державних і приватних інвестицій для розвитку транспортної сполученості, диверсифікації торговельних маршрутів і скорочення часу транзиту вантажів. За словами Черневої, інвестиції могли б підтримати болгарські залізниці, порти та дорожні сполучення, зокрема на півночі країни.

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