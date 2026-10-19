Другий аеропорт Сіднея відкриють із кількома рейсами на день — The Japan Times

В Австралії новий аеропорт Western Sydney International, розташований за 50 кілометрів від центру Сіднея, готується прийняти перший пасажирський рейс у неділю. Ним стане рейс лоукостера Jetstar до Голд-Коста. Водночас упродовж найближчих 12 місяців у розкладі аеропорту буде до шести рейсів на день, повідомляє The Japan Times із посиланням на дані аналітичної компанії Cirium.

Обмежена кількість перевізників

Western Sydney International вартістю 5,6 млрд австралійських доларів став найбільшим авіаційним інфраструктурним проєктом Австралії за останні десятиліття. Проте на старті він залучив лише кількох перевізників. Основним клієнтом стане Jetstar, що належить Qantas Airways і спеціалізується на бюджетних туристичних перевезеннях.

Також аеропорт мають використовувати Air New Zealand, Vietjet Aviation, Fiji Airways і Singapore Airlines. За даними Cirium, Qantas із березня наступного року планує виконувати звідти в середньому трохи більш як один внутрішній рейс на день, а Virgin Australia поки не має запланованих рейсів. У Virgin Australia заявили, що оцінюють можливість включення нового аеропорту до своєї маршрутної мережі.

Сполучення з центром

Ситуацію ускладнює те, що заплановане залізничне сполучення має відкритися не раніше 2027 року. Поїздка шатл-автобусом до центру Сіднея триває близько години та коштує 55 австралійських доларів. Натомість головний аеропорт міста Sydney Kingsford Smith розташований приблизно за 20 хвилин їзди таксі або поїздом від ділового центру.

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Професор транспорту Сіднейського університету Девід Левінсон назвав головний аеропорт зручнішим для більшості пасажирів і зазначив, що прогнози нового летовища щодо пасажиропотоку видаються оптимістичними.

Розрахунок на зростання попиту

Аеропорт, названий на честь австралійської авіаторки Ненсі Берд Волтон, розраховує обслуговувати 8,4 млн пасажирів щороку до кінця десятиліття та майже 20 млн у 2045 році. До 2063 року він очікує вийти на 82 млн пасажирів на рік і зрештою стати головним авіаційним вузлом Сіднея.

Перевагою Western Sydney International є відсутність нічної комендантської години, яка діє в Sydney Kingsford Smith. Це дозволяє міжнародним авіакомпаніям планувати вильоти так, щоб вони стикувалися з іншими рейсами у власних хабах. Генеральний директор Western Sydney International Саймон Гікі заявив, що аеропорт веде переговори з іншими перевізниками та очікує на поступове зростання кількості рейсів.

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