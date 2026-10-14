Дубай планує збільшити пропускну здатність зливової каналізації в сім разів — The National

У Дубаї, ОАЕ, планують у сім разів збільшити пропускну здатність системи відведення дощових вод у межах інфраструктурного проєкту Tasreef вартістю 30 млрд дирхамів. Завершити роботи мають у 2033 році.

Нова система зможе відводити понад 20 млн кубометрів води щодоби. План передбачає створення більш як 6,5 тис. км мереж для відведення дощової води, а також понад 5 тис. км каналізаційних мереж.

Проєкт після повеней 2024 року

Як повідомляє The National, програму Tasreef запустили у 2024 році після масштабних підтоплень, спричинених безпрецедентними опадами у квітні того року. Генеральний директор муніципалітету Дубая Марван бін Галліта заявив, що замість лише відновлення пошкоджень влада обрала довгострокове рішення для посилення стійкості міста до майбутніх штормів.

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У червні 2025 року муніципалітет завершив у районі Над-ель-Шеба мережу каналізації та водовідведення дощових вод вартістю 277 млн дирхамів. У квітні 2026 року завершили мережу водовідведення в креативній зоні Аль-Квоз.

Райони, які охопить мережа

Tasreef продовжує дренажні проєкти, які Дубай розпочав у 2019 році та які охоплювали район Expo Dubai, місто аеропорту Аль-Мактум і Джебель-Алі. Нові об'єкти мають обслуговувати райони Над-ель-Хамар, околиці міжнародного аеропорту Дубая, Гархуд, Рашидію, Аль-Квоз, Забіль, Аль-Васл, Джумейру та Аль-Бадаа.

На Форумі лідерства Мохаммеда бін Рашида Марван бін Галліта також розповів про інвестиції міста в інфраструктуру, штучний інтелект і сучасні методи будівництва. Муніципалітет розвиває цифрового двійника Дубая та центр управління, який використовуватиме дані в реальному часі для моніторингу операцій і підтримки ухвалення рішень.

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