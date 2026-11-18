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Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що боти VPN-сервісів в авторитарних країнах зможуть приймати платежі не лише у внутрішній валюті месенджера Stars, а й іншими способами. Він пояснив це тим, що сервіси обходу блокувань, на його думку, роблять «божу справу».

Водночас Дуров не уточнив, які саме держави Telegram вважатиме авторитарними та за якими критеріями їх зараховуватимуть до цієї категорії.

Раніше засновник месенджера повідомив, що боти та мінізастосунки Telegram зможуть приймати оплату за цифрові товари й послуги лише у внутрішній валюті Stars. За його словами, це пов'язано з вимогами Apple і Google, які зобов'язують проводити платежі всередині мобільних застосунків через вбудовані платіжні системи.

При цьому користувачі можуть купувати Stars за криптовалюту Gram через платформу Fragment, зазначав Дуров.

Згідно з оновленими правилами Telegram, розробники, які використовуватимуть інші валюти або сторонні платіжні сервіси для продажу цифрових товарів і послуг, ризикують тим, що месенджер перестане показувати їхні боти та мінізастосунки користувачам мобільних пристроїв.

Джерело: Павло Дуров

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