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У четвер, 19 листопада, два російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 увійшли до зони розпізнавання протиповітряної оборони Тайваню. За даними Міністерства оборони острова, літаки наблизилися з півдня, пролетіли над акваторією на схід від Тайваню та залишили зону в напрямку північного сходу.

Це вже другий подібний випадок за тиждень. Попередній проліт російських військових літаків поблизу острова зафіксували у вівторок, 17 листопада.

Зазначається, що це вже другий випадок цього тижня, коли відомство повідомляє про подібну активність.

За даними Міноборони Тайваню, два літаки Ту-95 увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони острова, після чого покинули повітряний простір навколо Тайваню у напрямку на північний схід від острова, поблизу портового міста Цзілун.

Міністерство оприлюднило світлину одного з літаків, яка, як стверджують у відомстві, була зроблена з тайванського винищувача F-16.

Збройні сили Тайваню використовували об’єднані засоби розвідки, спостереження та обстеження для відстеження всієї активності й «відреагували належним чином», йдеться у короткій заяві міністерства.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит Reuters про коментар.

Міністерство оборони Японії заявило, що у вівторок два літаки, які, ймовірно, є російськими, порушили японський повітряний простір поблизу південно-західної префектури Фукуока, що змусило Токіо подати протест до Москви.

Тайвань заявив, що у вівторок зафіксував два російські військові літаки, які пролітали біля східного узбережжя острова.

Про це повідомляє Reuters.

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Нагадаємо, що Трамп заявив, що США не підтримують незалежність Тайваню.

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