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Про інцидент 20 листопада повідомив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, у польський повітряний простір увійшли два російські ракети та один безпілотник.

Міністр коментував інциденти у Люблінському та Підкарпатському воєводствах, де раніше виявили уламки невідомих об’єктів.

«Це була ракета Х-101, яка порушила польський повітряний простір… У другому випадку також можна говорити про ракету, у третьому — найімовірніше, це реактивний дрон», — поінформував він.

Косіняк-Камиш зазначив, що детальні дані оприлюднить генерал Іренеуш Новак.

«Але вже сьогодні ми можемо сказати, що цей напад Російської Федерації на територію України, який мав вплив на Республіку, був одним із найбільших від початку повномасштабної війни в Україні», — наголосив глва польського Міноборони.

За його словами, це свідчить про те, «що Росія жодним чином не зменшує масштаби конфлікту, не зупиняється, а лише перетинає чергові межі».

Косіняк-Камиш вказав, що все свідчить про те, що Росія навмисно обрала цю дату для здійснення такої провокації.

«Сьогодні відбуваються навчання «коаліції охочих». Я звернуся до Генерального секретаря НАТО з проханням виділити додаткові сили та засоби для підтримки операції Eastern Sentry», — додав він, пише Polsat News.

До цього Сибіга відреагував на порушення повітряного простору Польщі під час російської атаки.

Нагадаємо, що Дональд Туск скликав екстрену нараду через порушення повітряного простору Польщі.

Польща перевірить порушення повітряного простору під час атаки РФ на Україну, — Туск.

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