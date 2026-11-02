Дві третини фінів проти нормалізації відносин із Росією — YLE News

У Фінляндії дві третини респондентів не підтримують початок нормалізації відносин із Російською Федерацією — державою-агресором. Про це повідомляє YLE News з посиланням на опитування газети Ilta-Sanomat.

Що означає нормалізація

У межах дослідження під нормалізацією розуміли можливе в майбутньому відновлення дипломатичних, економічних і міжлюдських зв’язків між Фінляндією та Росією до попереднього стану. Приблизно кожен четвертий опитаний підтримує початок такого процесу.

У всіх вікових групах більшість респондентів висловилася проти нормалізації відносин. Опитування компанія Taloustutkimus провела наприкінці жовтня через онлайн-панель; у ньому взяли участь понад 1 100 людей. Похибка становить близько трьох відсоткових пунктів у кожен бік.

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Позиція влади та закритий кордон

Керівництво Фінляндії наголосило, що телефонна розмова президента Александра Стубба та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стьоре з російським президентом Владіміром Путіним минулого тижня не означає початку нормалізації відносин із Москвою.

Фінляндія закрила східний кордон із Росією наприкінці 2023 року, звинувативши Москву в умисному спрямуванні мігрантів через кордон. Відтоді він залишається закритим.

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