Двоє протестувальників перервали мітинг Трампа в Огайо через Епштейна — Anadolu Agency

У штаті Огайо, США, двоє протестувальників окремо перервали мітинг президента Дональда Трампа, порушивши тему покійного Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини. Один із протестувальників заявив, що Трамп літав літаком Епштейна. Натовп відповів на вигуки несхваленням.

Заяви Трампа

Як повідомляє Anadolu Agency, Трамп заявив, що понад два десятиліття тому вигнав Епштейна зі свого клубу Мар-а-Лаго у Флориді, оскільки вважав його диваком. Президент також заперечив, що Епштейн супроводжував його, та заявив, що був «повністю виправданий» у зв’язку зі справою Епштейна.

Після переривань Трамп назвав протестувальників «оплаченими протестувальниками» та «невдахами». Він також намагався пов’язати Епштейна з демократами.

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Справа Епштейна

Інциденти сталися на тлі закликів оприлюднити документи, пов’язані зі справою Епштейна. Його заарештували 2019 року за федеральними обвинуваченнями у сексуальній торгівлі людьми. Того ж року він помер у в’язниці Нью-Йорка, очікуючи на суд; смерть визнали самогубством.

В оприлюднених матеріалах справи згадувалися імена Трампа, Білла Клінтона, Білла Гейтса та колишнього принца Ендрю. Водночас сама згадка імені в документах не свідчить про правопорушення.

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