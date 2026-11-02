У США двоє людей, залучених до кампанії республіканця Майка Роджерса на виборах до Сенату від штату Мічиган, зареєстровані за Законом про реєстрацію іноземних агентів (FARA) для роботи, пов’язаної з урядовою комунікаційною ініціативою Ізраїлю. Про це Anadolu Agency повідомляє з посиланням на Drop Site News.

Реєстрація за законом FARA

Речниця кампанії Ебіґейл Ронсон і фахівець із комунікацій Джессі Стокс працювали над кампанією Роджерса через великого підрядника Convergence Media, а також були залучені до комунікаційної роботи, пов’язаної з ізраїльським урядом.

Ронсон зареєструвалася за FARA у травні 2026 року для роботи з Havas Media Network через Clocktower X LLC — компанію, яку пов’язують із колишнім керівником кампанії Дональда Трампа Бредом Парскейлом. У її реєстраційних документах ідеться про стратегічні комунікації, планування та медіапослуги для ізраїльської урядової ініціативи у США, спрямованої на протидію антисемітизму.

Стокс зареєструвався за тим самим контрактом із Havas у жовтні 2025 року. За даними Drop Site News, він також є автором кількох пресрелізів кампанії Роджерса.

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Комунікаційний проєкт

Як повідомляє Drop Site News, Ронсон входить до числа 14 працівників Convergence Media, залучених як субпідрядники до ізраїльського комунікаційного проєкту вартістю 46,5 мільйона доларів. Проєкт передбачає кампанії у соціальних мережах і використання штучного інтелекту.

Згідно з даними Федеральної виборчої комісії США, протягом виборчого циклу кампанія Роджерса виплатила Convergence Media мільйони доларів. Раніше кампанія заперечувала, що Ронсон була її штатною працівницею, хоча, за даними видання, вона спілкувалася з журналістами через офіційну електронну адресу кампанії.

Ронсон і Стокс не відповіли на запити Drop Site News щодо коментарів. Ще один речник кампанії також не відповів на запитання видання про те, чи було кампанії відомо про ці домовленості.

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