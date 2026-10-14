Двох лідерів Cockroach Janta Party взяли під варту на 5 днів — ABC News Australia

У Нью-Делі, Індія, двох лідерів індійського молодіжного руху Cockroach Janta Party — Ашутуша Ранку та Саурава Даса — взяли під варту на п’ять днів після протесту біля історичної пам’ятки Джантар-Мантар. Як повідомляє ABC News Australia, їх затримали у вівторок разом з іншими учасниками акції — загалом приблизно 12 людьми.

Протест біля Джантар-Мантар

За даними поліції, учасники акції перелізли через бар’єри, щоб потрапити на територію Джантар-Мантар, і скандували гасла з вимогою відставки головного виборчого комісара Г’янеша Кумара. Правоохоронці заявили, що цей майданчик більше не є офіційним місцем для проведення протестів, та звинуватили Даса і Ранку в незаконному проникненні.

Затримання відбулися після масштабних дій поліції у вихідні, спрямованих на недопущення зібрань переважно молодих протестувальників. Тоді правоохоронці ненадовго затримали тисячі демонстрантів. Лідер опозиції Рахул Ганді заявив у соцмережі X, що Джантар-Мантар належить народу Індії та що протестувальники повернуть собі цей простір.

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Суперечка щодо списків виборців

Протести посилилися на тлі загальнонаціонального перегляду списків виборців, унаслідок якого від минулого року вилучили понад 130 мільйонів імен. Критики вважають процедуру політично мотивованою та такою, що може позбавити права голосу мільйони виборців. Виборча комісія та адміністрація прем’єр-міністра Нарендри Моді заявляють, що перегляд потрібен для вилучення дубльованих і невідповідних записів.

Рух Cockroach Janta Party виник цього літа як сатирична онлайн-кампанія після того, як головний суддя Індії порівняв безробітну молодь із паразитами. Молоді індійці використали образ таргана як символ стійкості. Засновник руху Абхіджіт Діпке після звільнення розкритикував прем’єр-міністра Нарендру Моді у дописі в X. За даними джерела, протести, очолювані групою, у липні спричинили відставку міністра освіти в уряді Моді.

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