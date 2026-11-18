0:00 / 0:00

Білий дім повідомив, що публічна програма президента США на цей день завершена.

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Трамп і Путін планують обговорити війну в Україні та ситуацію навколо Ірану. Водночас він наголошував, що часу для повноформатних переговорів між лідерами, найімовірніше, не буде.

Тристоронні переговори за участю Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна, за даними видання, заплановані на 19 листопада.

Джерело: Алекс Рауфоглу.

Президент рф володимир путін під час поїздки на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені привернув увагу медіа своїм взуттям.

Відео: Сі Цзіньпін не дозволив Путіну стати поруч із Трампом під час фотосесії.

Тривожні очікування стосовно зустрічі Трампа, Путіна і Сі не відповідають дійсності: політолог Володимир Фесенко.

Читай нас у