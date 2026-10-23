Джаред Кушнер заперечив звинувачення щодо таємних рахунків — NDTV World

У Вашингтоні, США, Джаред Кушнер заперечив звинувачення щодо нібито доступу до пов’язаних з Об’єднаними Арабськими Еміратами банківських рахунків, коли він був старшим радником Білого дому під час першого президентського терміну Дональда Трампа. Кушнер назвав ці твердження вигадками та заявив, що описаних подій ніколи не було.

Твердження Vanity Fair

Як повідомляє NDTV, звинувачення викладені в уривку майбутньої книжки журналіста Метью Коула «Princes and Thieves: Jared Kushner and Mohamed bin Zayed's Secret Plot to Remake the Middle East», який опублікував Vanity Fair. У матеріалі стверджується, що нідерландські спецслужби стежили за активністю iPhone Кушнера та нібито зафіксували його доступ до рахунку, пов’язаного з ОАЕ.

За версією Vanity Fair, близько 750 млн доларів надійшли на рахунок у First Abu Dhabi Bank, який утримував фонд Watani Al Emarat Foundation, що фінансується владою ОАЕ. Видання стверджує, що Кушнер був уповноваженим підписантом рахунку, але не його власником. Рахунок, за цими даними, перебував під наглядом Тахнуна бін Заїда — голови банку та брата правителя ОАЕ Мохамеда бін Заїда.

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Також у публікації йдеться, що Мохамед бін Заїд і наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман нібито розглядали створення фонду для підтримки зовнішньополітичних цілей адміністрації Трампа. Vanity Fair стверджує, що щонайменше 2 млрд доларів були внесені на два рахунки для Кушнера, а ще один рахунок нібито використовувався для переказу 1 млрд доларів на його особисту користь. Ці твердження не встановлені як висновки про правопорушення.

Відповідь Кушнера та адвоката

Кушнер заявив, що автор не надав банківських виписок, даних про перекази, номерів рахунків, дат транзакцій чи інших перевірюваних доказів. Він також зазначив, що в зазначений період був об’єктом посиленої уваги медіа, розслідувань Конгресу та спеціального прокурора і добровільно надав понад 30 годин свідчень.

Адвокат Кушнера Чад Мізелл також назвав звинувачення категорично неправдивими та заявив, що описаних рахунків не існує. Відповідаючи на запитання про можливий позов, він сказав, що розглядаються всі варіанти.

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