Джеффріс пообіцяв домагатися зниження вартості життя — Anadolu Agency

У США лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що його партія домагатиметься зниження вартості житла, продуктів і бензину. Заяву він зробив після прогнозів про здобуття демократами контролю над Палатою представників на проміжних виборах.

Обіцянки щодо витрат і Medicaid

Виступаючи перед прихильниками у виборчому штабі демократів у Вашингтоні, Джеффріс пообіцяв боротися за доступність медичної допомоги для американців. Він також заявив про намір домагатися скасування скорочень програми Medicaid, які назвав болісними.

Про заяви демократа повідомляє Anadolu Agency. За даними агентства, Джеффріс може стати першим темношкірим спікером Палати представників США.

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Заяви про відповідальність

Джеффріс також пообіцяв забезпечити відповідальність за те, що він назвав безпрецедентною корупцією в країні. Він охарактеризував голосування як вибори заради змін і заявив, що система потребує суттєвих перетворень.

За словами політика, заможні та впливові люди намагалися купити вибори, однак американці дали зрозуміти, що країна не продається. Джеффріс назвав результат не лише партійним, а й патріотичним моментом.

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