Джеймс Таларіко переміг на виборах до Сенату в Техасі — TIME

У Техасі, США, законодавець штату Джеймс Таларіко переміг генерального прокурора штату Кена Пакстона на виборах до Сенату. За даними TIME, Associated Press оголосило результат пізно ввечері у вівторок. Таларіко став першим демократом, який виграв загальноштатні вибори в Техасі з 1994 року, а також першим обраним сенатором-демократом від штату з 1988 року.

Дострокове голосування

Перед днем виборів більшість опитувань показували перевагу Таларіко над Пакстоном. До дня голосування в штаті подали понад 7,7 млн голосів. TIME зазначає, що кількість голосів під час дострокового голосування відповідала рівню президентських виборів 2024 року та істотно перевищила 5,1 млн голосів, поданих достроково у 2022 році.

Таларіко, який також навчається в семінарії, будував кампанію на поєднанні прогресивних меседжів і релігійної риторики. Його виступи та інтерв'ю ставали вірусними в соцмережах, а сам кандидат здобув загальнонаціональну впізнаваність і став одним із найуспішніших збирачів коштів виборчого циклу.

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Витрати та підтримка Пакстона

Обидва кандидати перед загальними виборами пройшли через дорогі внутрішньопартійні кампанії. Витрати на рекламу в перегонах наблизилися до трьох чвертей мільярда доларів. Пакстон мав приблизно двократну перевагу в обсязі зовнішніх витрат на рекламу порівняно з Таларіко.

За даними TIME, основну частину підтримки Пакстона забезпечив Ілон Маск, якого видання називає союзником Трампа та жителем Техасу: він спрямував на підтримку кандидата 224 млн доларів. Трамп підтримав Пакстона після другого туру праймеріз у травні, віддавши йому перевагу над чинним сенатором-республіканцем Джоном Корніном.

Твердження щодо кампанії

TIME пише, що Пакстон був об'єктом кримінальних розслідувань і ледь уникнув засудження в межах процедури імпічменту, яку розглядали республіканці в Остіні. За оцінкою видання, його перебування на посаді генерального прокурора стало проблемою в кампанії на тлі звинувачень у кумівстві, пов'язаних із накопиченням статків під час роботи на державній посаді. Пакстон також відмовився від дебатів із Таларіко, хоча його опонент пропонував провести їх за модерації Fox News.

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