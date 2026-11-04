Джейс Ярбро, за прогнозом, перемагає на виборах у Техасі — The Hill

У Техасі республіканець Джейс Ярбро, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагає на виборах до Палати представників США у 32-му окрузі, межі якого торік змінили під час перерозподілу. Він здолав члена міської ради Річардсона, демократа Дена Барріоса, повідомляє The Hill.

Перерозподілений округ

32-й виборчий округ перерозподілили так, щоб він був сприятливішим для Республіканської партії. Ярбро має замінити демократку Джулі Джонсон, яка вирішила балотуватися в сусідньому 33-му окрузі. На праймеріз Джонсон програла колишньому конгресмену-демократу Коліну Олреду.

Ярбро, який працює адвокатом, підтримали президент Дональд Трамп і губернатор Техасу Грег Ебботт. Співзасновник Palantir Пітер Тіль у грудні 2025 року перерахував на кампанію Ярбро два внески по 3 500 доларів — окремо для праймеріз і загальних виборів. Це випливає з документів Федеральної виборчої комісії США.

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Перегони та заяви кандидата

Після першого етапу республіканських праймеріз Ярбро набрав понад 48,9% голосів. Він мав вийти до другого туру проти бізнесмена Раяна Бінклі, однак той у березні зняв свою кандидатуру. Тоді Бінклі назвав кампанію Ярбро дисциплінованою.

У лютому на форумі, організованому консервативним виданням The Dallas Express, Ярбро закликав скасувати закон Гарта—Селлера 1965 року, який припинив практику імміграційних квот за расовою ознакою. Також він заявив, що мусульманські іммігранти нібито прибувають до США, щоб запровадити шаріат. Критики, як зазначає The Hill, засуджували такі погляди кандидата як екстремістські.

Ярбро закінчив юридичну школу Стенфордського університету, очолював тамтешній осередок Федералістського товариства, служив у Військово-повітряних силах США та нині залишається активним резервістом ВПС.

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