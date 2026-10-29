Дженніфер Лоуренс пригадала неприємний інцидент під час зйомок оголеної сцени

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Акторка Дженніфер Лоуренс поділилася подробицями неприємного випадку, який стався на знімальному майданчику та змусив її поставити колег на місце.

Під час участі в подкасті Call Her Daddy 36-річна акторка розповіла, що одного разу під час зйомок оголеної сцени помітила членів знімальної команди, які не мали дозволу бути присутніми. Це викликало в неї обурення та змусило відреагувати на ситуацію.

Лоуренс жорстко відреагувала на порушення, наголосивши, що справа не лише в її особистому комфорті, а й у безпеці молодих акторок.

Що станеться з 18-річною невідомою акторкою, яка прийде на майданчик і побачить там людей, яким не дозволено бути присутніми? – пояснила зірка.

За словами Лоуренс, початківці часто бояться відстоювати власні кордони, щоб не отримати репутацію "складних" акторок. Вона ж завдяки своєму статусу в Голлівуді може дозволити собі відкрито говорити про такі проблеми.



На зйомках якого саме фільму стався інцидент, акторка не уточнила.



Раніше Лоуренс розповідала, що почувалася цілком комфортно під час інтимних сцен із Робертом Паттінсоном у драмі "Помри, моє кохання". Акторка навіть не вважала за необхідне залучати координатора інтимних сцен, адже повністю довіряла партнеру.

Про це пише Variety.

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