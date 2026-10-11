Джонсон допустив повернення до Луїзіани у разі втрати більшості республіканцями — The Hill

У США спікер Палати представників Майк Джонсон допустив, що може повернутися до рідного Шривпорта в Луїзіані та зайнятися бізнесом із догляду за газонами, якщо Республіканська партія втратить більшість у Палаті представників на виборах у листопаді. В інтерв’ю Fox News він водночас заявив, що зосереджений на збереженні контролю над палатою та вважає себе спікером наступного скликання.

Боротьба за більшість

Республіканці захищають незначну більшість у Палаті представників, тоді як демократи намагаються використати невдоволення виборців станом економіки та низькими рейтингами президента Дональда Трампа. Як повідомляє The Hill, прогноз Decision Desk HQ віддає перевагу демократам у боротьбі за повернення контролю над Палатою представників.

Один із республіканських законодавців, який спілкувався з виданням на умовах анонімності, сказав, що частина однопартійців може шукати лідера, готового стримувати адміністрацію Трампа, якщо демократи здобудуть більшість. Той самий співрозмовник також поклав відповідальність за можливі виборчі втрати не лише на Джонсона, а й на всю команду керівництва республіканців у Палаті представників.

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Можливі зміни в керівництві

Речник Джонсона Ленс Тровер відкинув припущення, що спікер залишить Капітолійський пагорб, назвавши такі спекуляції штучним наративом. Він звернув увагу на значні суми, зібрані для кампанії, та насичений графік поїздок Джонсона задля збереження більшості.

Водночас кілька республіканських помічників і законодавців припустили, що за значної поразки партії може зрости підтримка іншого кандидата на посаду лідера меншості. Серед можливих претендентів вони назвали лідера більшості в Палаті представників Стіва Скаліса та голову Комітету з питань судочинства Джима Джордана. Республіканська стратегиня Емі Кох зауважила, що Джонсон може зберегти лідерську позицію і після втрати більшості, оскільки він прийшов на посаду як компромісний кандидат.

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