Джонсон назвав абсурдними побоювання щодо передачі влади після виборів — CNBC

У США спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що після проміжних виборів 3 листопада відбудеться мирна передача влади. Побоювання, що президент Дональд Трамп і республіканці можуть оскаржити результати виборів у разі втрати контролю над Конгресом, він назвав абсурдними, повідомляє CNBC.

Заява Джонсона перед виборами

Під час передвиборчого заходу з республіканцем Майком Лоулером із Нью-Йорка Джонсон сказав, що діятиме відповідно до Конституції США. За його словами, після того як штати сертифікують результати виборів членів Конгресу, 3 січня він приведе до присяги всіх присутніх новообраних законодавців.

Джонсон зазначив, що йому можуть не подобатися окремі результати, однак саме так працює американська система. Він також назвав питання щодо мирної передачі влади дещо безглуздими та спрогнозував, що республіканці збережуть більшість у Палаті представників, а він залишиться її спікером.

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Побоювання демократів і судові позови

Демократи та групи із захисту виборчих прав готуються до можливих юридичних суперечок, якщо контроль над Палатою представників перейде до демократів або зміниться баланс сил у Сенаті. Нині республіканці мають більшість в обох палатах Конгресу.

За даними CNBC, демократи, згідно з поширеними прогнозами, можуть отримати контроль над Палатою представників на тлі низьких рейтингів схвалення Трампа. Боротьба за Сенат є більш конкурентною, а серед штатів, де результат може мати значення, видання називає Техас, Айову та Канзас.

Трамп і надалі безпідставно стверджує, що програв президентські вибори 2020 року через масштабні фальсифікації. Раніше він закликав «націоналізувати» вибори, ставив під сумнів безпеку голосування поштою та припускав, що голоси негромадян можуть вплинути на результат. Адміністрація Трампа цього місяця подала позов проти Каліфорнії у спорі щодо голосування негромадян, а Міністерство юстиції минулого тижня звернулося до суду, щоб заблокувати сертифікацію результатів на Алясці в разі плутанини серед виборців.

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