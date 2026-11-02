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Голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль планують навесні наступного року відкрити ресторан преміумкласу в невеликому французькому селі Котіньяк у Провансі.

Місцеві жителі побоюються, що заклад привабить натовпи туристів, знаменитостей та інфлюенсерів і змінить звичну атмосферу поселення.

Котіньяк, де проживають близько двох тисяч людей, відомий виноградниками, оливковими гаями, рожевим вином і мальовничими вуличками. Село також давно приваблює знаменитостей, які шукають усамітнення. Зокрема, у місцевій студії Miraval свого часу записували музику Девід Бові та гурт Pink Floyd.

Мешканці побоюються, що новий ресторан перетворить тихе село на туристичний центр. Дехто також припускає, що ціни в закладі будуть надто високими для місцевих, а відвідувати його зможуть переважно VIP-гості та друзі актора.

Новий заклад працюватиме неподалік сімейного будинку подружжя Клуні. На місці ресторану раніше подавали піцу з дров'яної печі та доступні м'ясні страви. Тепер там планують облаштувати італійський ресторан із вишуканим меню та вищим рівнем обслуговування.

Водночас частина жителів підтримує проєкт, сподіваючись на нові робочі місця та можливості для місцевого бізнесу. Мер Котіньяка Жан-П'єр Веран також не заперечує проти відкриття. За його словами, у ресторані буде тераса, а обідню залу можна буде бронювати для приватних заходів.

Джерело: Express

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