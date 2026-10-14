Джорджія встановила рекорд із понад 188 тисячами бюлетенів — The Hill

У штаті Джорджія, США, у перший день дострокового голосування на проміжних виборах подали понад 188 тисяч бюлетенів. Це рекордний для штату показник першого дня дострокового голосування під час проміжних виборів, повідомляє The Hill.

За даними офісу секретаря штату Джорджія, кількість бюлетенів, поданих у вівторок, більш ніж на 50 тисяч перевищила результат першого дня дострокового голосування на виборах 2022 року.

Частка темношкірих виборців

За оцінкою непартійного сайту виборчих даних VoteHub, понад 36% бюлетенів, поданих у перший день, припало на темношкірих виборців. Це більш ніж на шість відсоткових пунктів вище за показник 2024 року, зазначили у VoteHub.

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Секретар штату Бред Раффенспергер заявив, що рекордна активність виборців свідчить про їхню довіру до чесності виборчої системи Джорджії.

Перегони до Сенату та на посаду губернатора

У Джорджії відбуваються одні з найбільш відстежуваних перегонів проміжних виборів 2026 року, зокрема вибори до Сенату США та губернатора штату. Сенатор-демократ Джон Оссофф балотується на переобрання, а його суперником від Республіканської партії є член Палати представників Майк Коллінз.

За прогнозом Decision Desk HQ, партнерської для The Hill платформи, Оссофф має 88% імовірності переобрання та випереджає Коллінза в середньому на 8,8 відсоткового пункту в агрегованих опитуваннях. У боротьбі за посаду губернатора колишня мер Атланти Кейша Ленс Боттомс змагається з керівником у сфері охорони здоров’я Ріком Джексоном. Decision Desk HQ оцінює шанси Боттомс на перемогу у 57%, хоча в середньому за опитуваннями Джексон випереджає її на два пункти.

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