ЄАВТ і В’єтнам планують підписати угоду про вільну торгівлю в неділю — TimesLIVE

Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) і В’єтнам планують у неділю підписати в Ханої угоду про вільну торгівлю. До ЄАВТ входять Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн, повідомляє TimesLIVE.

Підписання в Ханої

У церемонії має взяти участь міністр економіки Швейцарії Гі Пармелен, який також обіймає ротаційне президентство у Швейцарії та перебуває з візитом в Азії. Речник його міністерства підтвердив заплановане підписання, як і двоє посадовців у Ханої.

Переговори між В’єтнамом і ЄАВТ розпочалися у 2012 році. Після тривалої паузи їх відновили торік на тлі глобальної напруженості через американські тарифи та завершили в липні. Раніше посадовці у Ханої заявляли, що угоду планують укласти в жовтні, а точну дату визначатимуть з огляду на графіки лідерів.

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Що охоплює угода

У липні ЄАВТ повідомляла, що домовленість регулюватиме правила походження товарів, інвестиції, права інтелектуальної власності, конкуренцію, захисні заходи у торгівлі та державні закупівлі.

Затримання активістів

У вересні влада В’єтнаму заявила про затримання трьох активістів за підозрою в тероризмі, серед яких був громадянин Норвегії Нгуєн Дик Туан. В’єтнамське міністерство громадської безпеки стверджує, що 18 вересня їх затримали під час спроби незаконно перетнути кордон із Камбоджі до В’єтнаму, та називає їх членами продемократичної групи Viet Tan, яку комуністичний уряд країни визнав терористичною організацією.

Viet Tan заявила, що чоловіків викрали в Камбоджі. Камбоджійське міністерство внутрішніх справ повідомило, що місцева влада не заарештовувала активістів і не має записів про їхній виїзд із країни. Human Rights Watch закликала негайно звільнити трьох активістів, які, за даними організації, зникли в Камбоджі.

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