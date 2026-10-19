Ебола в Кенії та ДР Конго: чи загрожує Європі нова епідемія

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Спалах Еболи, який розпочався в Демократичній Республіці Конго (ДРК), продовжує поширюватися. У Кенії станом на 18 жовтня підтвердили вже вісім випадків зараження, зокрема серед медичних працівників, які контактували з першим пацієнтом. У самій ДР Конго епідемія охопила ще одну провінцію, що межує з Центральноафриканською Республікою.

Водночас ситуація не означає, що вірус уже безконтрольно поширюється по всьому світу. Влада Кенії встановлює контакти інфікованих, ізолює пацієнтів і посилює контроль на кордонах. Європейські органи охорони здоров’я також стежать за розвитком епідемії, хоча оцінюють ризик для населення ЄС як дуже низький.

UA.News розповідає, де саме фіксують спалахи Еболи, скільки людей заразилися та померли, які країни перебувають у зоні ризику й чи може вірус знову потрапити до Європи.

Скільки людей заразилися Еболою та де фіксують спалахи

Нинішній спалах спричинений вірусом Бундібуджо (Bundibugyo virus) — одним із видів вірусу Ебола. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) повідомила про поширення захворювання в ДР Конго та Уганді в травні 2026 року. Згодом випадки, пов’язані з цією епідемією, зареєстрували у Франції та Кенії.

За даними Reuters, яке оприлюднило статистику Національного інституту біомедичних досліджень ДР Конго, станом на 16 жовтня в ДР Конго підтвердили 9415 випадків зараження та 4536 смертей.

Окрему тривогу викликає географічне розширення епідемії. 18 жовтня влада підтвердила випадки у провінції Північне Убангі, яка стала восьмою ураженою провінцією країни. Там виявили двох інфікованих, один із яких помер. Раніше захворювання реєстрували в провінціях Ітурі, Північне Ківу, Південне Ківу, Верхнє Уеле, Нижнє Уеле, Тшопо та Південне Убангі.

Найбільше випадків припадає на Ітурі — провінцію на сході ДР Конго, де зосереджена значна частина епідемії. Ситуацію ускладнюють переміщення населення, збройний конфлікт, обмежений доступ до медичної допомоги та недовіра частини місцевих жителів до медичних установ.

За інформацією Associated Press, у деяких районах інфіковані уникають лікарень через страх перед лікуванням або недовіру до системи охорони здоров’я. Через це медичним бригадам доводиться відвідувати людей удома, щоб виявляти можливі випадки зараження та встановлювати контакти хворих.

Поширення вірусу одразу в кількох провінціях ускладнює контроль за ланцюгами передачі. Навіть якщо в окремому районі кількість нових випадків зменшується, це не означає, що епідемія припинилася в інших частинах країни.

Що відбувається в Кенії: вісім випадків і зараження серед медиків

Кенія стала однією з країн, куди вірус потрапив із ДР Конго. Перший підтверджений пацієнт — 40-річний чоловік, який проживав у ДР Конго, а потім вирушив через Уганду до Найробі. Він прибув до столиці Кенії 3 жовтня, був госпіталізований і помер 5 жовтня.

ВООЗ підтвердила, що зразки пацієнта дали позитивний результат на вірус Бундібуджо. Організація також повідомила про початок епідеміологічного розслідування в Кенії та Уганді.

Протягом наступних днів кількість підтверджених випадків у Кенії зростала. Спочатку захворювання виявили у близьких родичів першого пацієнта, які перебували на карантині. Згодом позитивні результати отримали медичні працівники, які доглядали за ним у лікарні.

18 жовтня генеральний директор служби охорони здоров’я Кенії Патрік Амот повідомив про восьмий випадок. За його словами, серед 38 людей, яких того дня протестували на вірус, один результат виявився позитивним. Інфікованим став 49-річний працівник лікарні, який займався очищенням посуду та білизни й, імовірно, заразився під час контакту з першим пацієнтом.

До 18 жовтня кенійська влада встановила 130 контактів першого пацієнта. 128 людей перебували на карантині, ще двох продовжували розшукувати. Серед інфікованих були родичі першого хворого та медичні працівники.

Це свідчить, що вірус передавався всередині країни, але відомі випадки були пов’язані з конкретним ланцюгом контактів. Кенійські органи охорони здоров’я не повідомляли про ознаки широкого поширення інфекції серед населення поза встановленими контактами.

Влада посилила медичний контроль у пунктах перетину кордону, організувала додатковий моніторинг мандрівників і запровадила гарячу лінію для людей, які могли контактувати з інфікованими або мають підозрілі симптоми.

Для епідеміологів найбільше значення має те, чи вдасться вчасно виявляти всі нові випадки. Якщо інфіковані люди ізольовані, а їхні контакти перебувають під наглядом, можливості для подальшої передачі вірусу суттєво обмежуються.

Чому вірус поширився за межі ДР Конго

Головна причина транскордонного поширення — переміщення людей між країнами, де триває епідемія. Схід ДР Конго має активні транспортні, торговельні та міграційні зв’язки із сусідніми державами. Частина населення перетинає кордони у пошуках роботи, медичної допомоги або через небезпеку в місцях проживання.

Маршрут першого пацієнта в Кенії демонструє, як інфекція може перетинати кордони до встановлення діагнозу. Чоловік подорожував із ДР Конго через Уганду, а потім прибув літаком до Найробі. Після його госпіталізації медики почали встановлювати людей, із якими він контактував під час подорожі та лікування.

Ще одним чинником є ситуація в самій ДР Конго. Збройне насильство, переміщення населення та складність доступу до віддалених населених пунктів перешкоджають роботі медичних бригад. У таких умовах важче виявляти нові випадки, проводити тестування та забезпечувати повне спостереження за контактними особами.

Додаткову проблему становить специфіка нинішнього збудника. Вірус Бундібуджо відрізняється від виду Ебола, який найчастіше згадують у зв’язку з великими попередніми епідеміями. Для нього наразі немає схваленої специфічної вакцини або лікування, хоча пацієнтам надають підтримувальну медичну допомогу.

Водночас це не означає, що інфекцію неможливо контролювати. Ізоляція хворих, рання діагностика, відстеження контактів, засоби індивідуального захисту для медиків і безпечне поводження з тілами померлих залишаються ключовими інструментами стримування спалаху.

Які країни Африки перебувають у зоні ризику

Рівень ризику неоднаковий для різних держав. Найбільше значення мають наявність активних ланцюгів передачі, спільні кордони з ураженими територіями, інтенсивність переміщення населення та готовність медичних систем реагувати на нові випадки.

Демократична Республіка Конго залишається епіцентром епідемії. Значна кількість заражень і смертей, поширення на нові провінції та складність роботи медиків створюють умови для подальшої передачі вірусу всередині країни й за її межами.

Кенія вже має підтверджені випадки місцевої передачі, пов’язані з першим завезеним інфікованим. Тому головне завдання влади — не допустити появи непов’язаних між собою ланцюгів зараження.

Уганда раніше зіткнулася з випадками, пов’язаними з епідемією в ДР Конго. ВООЗ повідомила про завершення спалаху в країні після того, як минуло 42 дні без нових підтверджених випадків місцевої передачі. Однак сусідство з ДР Конго зберігає ризик повторного завезення інфекції.

Центральноафриканська Республіка привертає увагу через географічне розширення епідемії до Північного Убангі — провінції ДР Конго, яка межує з цією державою. Сам факт спільного кордону не означає, що там уже є підтверджені випадки, але він робить прикордонне спостереження особливо важливим.

Інші країни регіону також мають враховувати можливість завезення вірусу. Передусім це держави зі значними транспортними потоками та активними зв’язками з ДР Конго й Угандою. Водночас відносити всі країни Африки до однакової категорії ризику було б некоректно.

У своїй оцінці від 6 червня ВООЗ визначала ризик для ДР Конго як дуже високий, для Уганди та держав, що мають сухопутні кордони з країнами з підтвердженими випадками, — як високий. Для решти Африки та світу загалом ризик оцінювали як низький. Ця оцінка була сформована раніше, тому її слід розглядати з урахуванням подальшого поширення епідемії та нових випадків у Кенії.

Як медики борються з поширенням Еболи

У ВООЗ наголошують, що швидкість реагування визначатиме, чи вдасться зупинити нові ланцюги передачі. Регіональний директор організації для Африки Мохамед Джанабі, коментуючи ситуацію в Кенії, заявив:

«Пріоритет зараз — діяти швидко, щоб виявити будь-які подальші випадки, перш ніж вірус отримає можливість поширитися».

Джанабі також зазначив, що за умови швидких і скоординованих дій можна не допустити закріплення вірусу та зупинити розвиток масштабнішого спалаху.

Цей підхід пояснює, чому відстеження контактів має таке велике значення. У Кенії значну частину людей, які могли контактувати з першим пацієнтом, виявили та помістили під нагляд. Водночас поява інфікованих серед медиків показала, що навіть лікарні потребують суворого дотримання протиепідемічних процедур.

Міжнародні фахівці також звертають увагу на гуманітарні та безпекові чинники. ВООЗ і гуманітарні організації стикаються з труднощами доступу до частини районів ДР Конго, де тривають бойові дії та переміщення населення. Без безпечного доступу до громад важко організувати тестування, ізоляцію та повноцінне спостереження за контактами.

Отже, небезпека полягає не лише у властивостях вірусу, а й у можливості систем охорони здоров’я своєчасно виявляти хворих. Там, де медичні служби мають ресурси, а населення співпрацює з фахівцями, ланцюги передачі можна переривати. Натомість у районах із нестабільною безпековою ситуацією та обмеженим доступом до медичної допомоги ризик тривалого поширення зростає.

Чи може Ебола поширитися до Європи

Випадки завезення вірусу до Європи вже траплялися під час нинішнього спалаху. У червні 2026 року у Франції підтвердили зараження лікаря, який повернувся з гуманітарної місії в ДР Конго. Пацієнта ізолювали, він одужав, а подальшого поширення інфекції від цього випадку не виявили.

Під час виявлення зараженого мандрівника європейські медичні служби можуть ізолювати пацієнта, встановити контакти та спостерігати за людьми, які могли зазнати впливу вірусу.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) оцінює ризик зараження для населення ЄС та Європейської економічної зони як низький. У своєму оновленому звіті про епідемію центр наголошує на необхідності враховувати епідеміологічну ситуацію, можливість завезення інфекції та готовність систем охорони здоров’я.

Вірус Ебола не поширюється повітрям так, як грип або кір. Передача відбувається переважно через прямий контакт із кров’ю та іншими біологічними рідинами інфікованої людини, а також із забрудненими матеріалами. Особливу небезпеку становлять догляд за хворими без належного захисту та контакт із тілом померлого.

Тому навіть якщо інфікована людина прибуває до європейської країни, це не означає автоматичного зараження інших пасажирів або виникнення широкого спалаху. Ризик залежить від того, чи були контакти з біологічними рідинами, наскільки швидко пацієнта ізолювали та чи вдалося встановити всіх людей, які могли заразитися.

Водночас повністю виключати нові завезені випадки не можна. Міжнародні подорожі продовжуються, а люди можуть перетинати кордони до встановлення діагнозу. Саме тому європейські країни підтримують готовність до виявлення підозрілих випадків і проведення епідеміологічних розслідувань.

Чому нинішній спалах складно зупинити

Нинішня епідемія поєднує одразу кілька проблем: велику кількість інфікованих у ДР Конго, поширення на нові території, транскордонне переміщення людей і відсутність схваленої специфічної вакцини проти вірусу Бундібуджо.

Важливу роль відіграє й довіра до медичних служб. Якщо люди приховують симптоми, уникають лікарень або не повідомляють про контакти з хворими, інфекція може поширюватися непоміченою.

Ще один виклик — навантаження на медичних працівників. Зараження персоналу, який доглядав за першим пацієнтом у Кенії, показує, наскільки важливо дотримуватися протоколів інфекційного контролю. Медики працюють у середовищі, де навіть один пропущений контакт або порушення правил захисту може призвести до нових випадків.

Для міжнародної спільноти ключовими залишаються фінансування протиепідемічних заходів, постачання засобів захисту, лабораторне тестування та підтримка місцевих медичних команд. Без цього навіть добре організовані заходи в окремих містах не гарантують зупинення передачі вірусу в інших районах.

Найближчий розвиток ситуації залежатиме від того, чи вдасться стабілізувати епідемію в ДР Конго та запобігти появі нових ланцюгів зараження в Кенії. Особливу увагу приділятимуть новим випадкам серед контактних осіб, результатам тестування людей із підозрілими симптомами та географії поширення інфекції.

Якщо влада зможе швидко виявляти хворих, ізолювати їх і завершувати спостереження за контактами, ризик масштабнішого поширення можна зменшити. Якщо ж вірус продовжить охоплювати нові райони ДР Конго, а контроль за контактами залишатиметься неповним, загроза для сусідніх держав зростатиме.

Для Європи основний сценарій наразі пов’язаний із можливістю окремих завезених випадків, а не з масштабним місцевим поширенням. Досвід Франції показав, що швидка ізоляція та епідеміологічне розслідування можуть запобігти подальшій передачі вірусу.

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