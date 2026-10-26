Едуар Філіпп втратив 3 відсоткові пункти й поступився Меланшону — Politico Europe

У Франції колишній прем’єр-міністр і мер Гавра Едуар Філіпп у новому опитуванні опустився на третє місце за намірами голосувати в першому турі президентських виборів 2027 року. За даними Politico Europe, у дослідженні інституту Cluster 17 він має 16% підтримки — на 3 відсоткові пункти менше, ніж у попередньому опитуванні, де його результат становив 19%.

Жан-Люк Меланшон набирає 18,5%, що на 0,5 відсоткового пункту менше проти попереднього дослідження. За оцінкою Politico, у протестованих сценаріях саме Меланшон має найкращі шанси вийти до другого туру проти Марін Ле Пен.

Ле Пен очолює моделювання першого туру

Кандидатка від «Національного об’єднання» Марін Ле Пен має 33% у сценарії, де центральний блок представляє Філіпп. У попередньому опитуванні її показник становив 31%.

Рафаель Глюксманн, який переміг у першому турі праймериз Соціалістичної партії та Place publique, збільшив показник із 12% до 13%. За даними Cluster 17, його готові підтримати 29% виборців Еммануеля Макрона на президентських виборах 2022 року, тоді як за Філіппа готові голосувати 49% цієї групи.

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Інші сценарії

Кандидат від «Республіканців» Брюно Ретайо має від 7,5% до 8% підтримки. Якщо до моделювання включають мера Канн Давіда Ліснара, пов’язаного з Nouvelle Énergie, він набирає 8%. У цьому варіанті Ле Пен має 30,5%, Ретайо — 7%, а Ерік Земмур — 3,5%.

За сценарію з генеральним секретарем Renaissance Габріелем Атталем замість Філіппа Атталь набирає 12% проти 13,5% у вересневому дослідженні. Тоді результат Меланшона становить 19,5%, а Глюксманна — 14%.

Опитування провели онлайн серед 3 тисяч респондентів віком від 18 років за квотною вибіркою. Заявлена похибка становить від 0,8 до 1,8 відсоткового пункту.

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