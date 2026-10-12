EFCC обвинувачує ALSCON і її директора у відмиванні 582 млн найр — Premium Times Nigeria

У Нігерії Комісія з економічних і фінансових злочинів (EFCC) висунула обвинувачення проти Aluminium Smelter Company of Nigeria (ALSCON) та директора компанії, громадянина Росії Дмитра Зав'ялова, у справі про відмивання коштів. За версією комісії, справа пов’язана з імовірним неповідомленням про перекази на загальну суму 582,43 млн найр, повідомляє Premium Times Nigeria.

Перекази у 2024 році

EFCC стверджує, що ALSCON і Зав'ялов не повідомили письмово Спеціальний підрозділ з контролю за відмиванням коштів (SCUML) про операції з рахунку компанії, проведені між березнем і липнем 2024 року.

Згідно з матеріалами обвинувачення, Udatson Nigeria отримала 147,52 млн найр у березні, 156,03 млн найр у квітні, 121,43 млн найр у травні та 127,34 млн найр у липні. Також у переліку зазначені 15,12 млн найр, переказані Urico Global Services у квітні, та 15 млн найр, сплачені Крістоферу Азогу в червні.

Комісія заявила, що письмове інформування SCUML про такі перекази передбачене пунктом 11(1)(b) Закону Нігерії про запобігання та заборону відмивання коштів 2022 року.

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Розгляд у суді

Справу № FHC/ABJ/CR/644/2025 розглядає Федеральний високий суд в Абуджі. За даними EFCC, щодо Зав'ялова висунуто шість змінених пунктів обвинувачення.

Виконувач обов’язків генерального директора ALSCON Іме Ін'янг від імені компанії не визнав її вини за всіма шістьма пунктами. Адвокат ALSCON просив скасувати обвинувачення, заявивши про невинуватість компанії. Суд призначив початок розгляду справи по суті на 27 січня 2027 року.

Зав'ялов представляє UC Rusal, яка, за даними видання, володіє більшістю акцій ALSCON.

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