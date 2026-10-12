Ефіопія заявила про понад 48 млрд висаджених дерев — NBC News

В Ефіопії уряд заявив про висадження понад 48 мільярдів дерев у межах національної ініціативи Green Legacy, започаткованої прем’єр-міністром Абієм Ахмедом у 2019 році. Кампанія має на меті висадити 50 мільярдів дерев до 2030 року та залучила десятки мільйонів людей, повідомляє NBC News.

За даними уряду, в серпні в країні за один день висадили понад 800 мільйонів саджанців. Під час сезону дощів, який триває з червня до вересня, ефіопів через радіо, телебачення та листівки закликають саджати дерева. У передмісті столиці Аддис-Абеби розсадники продають понад 15 видів саджанців, зокрема авокадо, манго, оливи та розмарин.

Відновлення земель

Програма покликана протидіяти вирубуванню лісів, ерозії ґрунтів і наслідкам потепління клімату. За даними дослідження 2020 року, ліси колись вкривали від 35% до 40% території Ефіопії, однак до кінця 1980-х років через вирубування, надмірний випас худоби та розширення сільгоспугідь цей показник знизився до менш ніж 3%.

Економіст Університету Хавасси Беєне Теклу оцінив щорічні втрати від деградації ґрунтів приблизно у 4 мільярди доларів. За його словами, ерозія в окремих районах може скорочувати врожайність до 30%, що позначається на 12 мільйонах дрібних фермерів країни.

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Урядовий звіт про лісовий покрив за 2023 рік вказує, що між 2013 і 2023 роками річні темпи вирубування лісів знизилися з 92 тисяч гектарів до 27 703 гектарів. За той самий період лісистість, за урядовими підрахунками, зросла з 15,5% до 23,6%.

Питання виживання саджанців

Експерти застерігають, що кількість висаджених дерев не гарантує їхнього приживлення. Дослідження проєктів лісовідновлення в Азії, проведене у 2023 році під керівництвом Британського центру екології та гідрології, засвідчило: приблизно половина дерев, висаджених на 176 ділянках, не пережила п’яти років.

Дослідник Вагенінгенського університету Ад Кесслер наголосив на необхідності залучати місцеве населення та висаджувати дерева там, де їх можна поливати за потреби. Радник Міністерства сільського господарства Ефіопії Абрехам Берта Анесейє заявив, що фахівці навчають селян лісовому господарству, утриманню худоби та управлінню землями.

Водночас конфлікти на півночі країни обмежують можливості програми, а екстремальні погодні явища посилюють ризики. У липні 2024 року зсув після сильних дощів у зоні Гофа на півдні Ефіопії забрав життя 274 людей і призвів до переміщення сотень мешканців.

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