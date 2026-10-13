Ефіопські війська досягли Заламбесси на кордоні з Еритреєю — TimesLIVE

Ефіопські урядові війська, за даними шести джерел, досягли міста Заламбесса на кордоні з Еритреєю, яке раніше контролювали повстанці з Тиграю. Як повідомляє TimesLIVE, це відбувається на тлі дипломатичних зусиль, спрямованих на запобігання ширшому конфлікту між Ефіопією та Еритреєю.

Наступ на прикордонне місто

Заламбесса розташована на ефіопському боці кордону з Еритреєю та має близько 15 тисяч жителів. Відомості про те, що армія досягла міста, надали чотири людини, які підтримують зв’язок із місцевими жителями, а також дипломат і експерт із конфлікту, що контактує зі сторонами протистояння.

Речник провладного ополчення не підтвердив, що військові встановили контроль над Заламбессою. Представники ефіопської армії та прем’єр-міністра Абія Ахмеда не відповіли на запити про коментар.

За словами очевидців і джерела, яке відстежує конфлікт, минулого тижня еритрейські війська перетнули кордон і зайшли до Заламбесси на підтримку повстанців. Станом на вівторок залишалося незрозумілим, чи перебували в місті еритрейські військові або сили повстанців.

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Звинувачення та засідання Радбезу

Ефіопія звинувачує Еритрею в підтримці повстанців і повідомила членам Ради Безпеки ООН, що еритрейські війська просунулися на відстань до 60 кілометрів углиб ефіопської території. Асмера заперечує будь-яке вторгнення в Ефіопію та заявляє, що звинувачення Аддис-Абеби рівнозначні оголошенню війни.

Міністр закордонних справ Еритреї Осман Салех у листі до Ради Безпеки ООН, з яким ознайомилося Reuters, закликав вжити заходів проти Ефіопії, пославшись на главу VII Статуту ООН. Вона передбачає заходи від санкцій до застосування військової сили. У вівторок члени Радбезу мали провести закрите засідання щодо ситуації на Африканському Розі.

Бойові дії в Ефіопії поновилися минулого місяця, коли альянс повстанців на чолі з Народним фронтом визволення Тиграю перейшов у наступ. Це відновило війну, яка тривала у 2020–2022 роках і забрала сотні тисяч життів. Контрнаступ урядових сил змусив повстанців відступити на північ із низки міст.

Напруженість між Ефіопією та Еритреєю також посилює питання доступу до моря. Ефіопія мала вихід до узбережжя до здобуття Еритреєю незалежності у 1993 році та заявляє, що прагне відновити такий доступ мирним шляхом і через діалог.

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