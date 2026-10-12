Єгипет та Індонезія поставили ціль $5 млрд торгівлі до 2030 року — The Rio Times

Президенти Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі та Індонезії Прабово Субіанто під час переговорів у Джакарті 11 жовтня домовилися прагнути збільшити двосторонній товарообіг до 5 млрд доларів США до 2030 року. Про це повідомляє The Rio Times з посиланням на заяву єгипетської президентської адміністрації.

За даними індонезійської сторони, у 2025 році обсяг торгівлі між країнами становив 2,38 млрд доларів. Індонезія експортувала до Єгипту товарів на 1,94 млрд доларів, тоді як єгипетський експорт до Індонезії оцінювався у 439,8 млн доларів. У першій половині 2026 року взаємна торгівля сягнула 1,74 млрд доларів.

Чотири меморандуми

Сісі та Субіанто стали свідками підписання чотирьох меморандумів про взаєморозуміння. Вони стосуються рибальства й морських справ, статистики, плану дій зі стратегічного партнерства, а також скасування віз для власників дипломатичних, службових і спеціальних паспортів. Такі документи є заявами про наміри, а не обов’язковими міжнародними договорами.

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Президент Єгипту також закликав індонезійські компанії нарощувати інвестиції в єгипетський ринок. У серпні міністр торгівлі Індонезії Буді Сантосо пропонував розпочати переговори щодо преференційної торговельної угоди та угоди про вільну торгівлю з Єгиптом.

Інвестиції у сировину та логістику

У спільній заяві президенти відзначили прогрес у співпраці індонезійського суверенного фонду Danantara та єгипетського агентства Future of Egypt for Sustainable Development. Сторони розглядають можливості взаємодії у сфері пальмової олії та її продуктів, фосфатних добрив і сировини для них, а також в інфраструктурі, енергетиці, логістиці й агробізнесі.

Окремо Єгипет та Індонезія заявили про намір поглиблювати оборонні й безпекові зв’язки. За словами представника єгипетського президента, Прабово підтримав позицію Каїра щодо захисту його прав на води Нілу. Лідери також закликали до деескалації в регіоні Перської затоки та безпечного й сталого гуманітарного доступу до Сектору Гази.

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