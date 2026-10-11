Єгипет запросив палестинські фракції на переговори в Каїрі — The National

Єгипет запросив лідерів палестинських фракцій на переговори про примирення, запропоновані на наступний тиждень у Каїрі. Зустріч планують після того, як президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас оголосив про перенесення парламентських виборів, що мали відбутися наступного місяця. Про це з посиланням на джерела повідомляє The National.

Запрошені лідери фракцій

За даними співрозмовників видання, серед запрошених є політичний лідер ХАМАС Халіль аль-Хая та Мухаммад Дахлан, який очолює прореформістську фракцію у ФАТХ — основному русі Палестинської адміністрації. Єгипетська влада офіційно про заплановану зустріч не повідомляла.

Аббас заявив у суботу, що парламентські вибори перенесуть на вересень наступного року, коли також мають відбутися президентські вибори. Виконавчий комітет Організації визволення Палестини схвалив відтермінування, пояснивши його безпековою ситуацією в секторі Гази та на окупованому Західному березі річки Йордан.

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Реакція ХАМАС і фракції Дахлана

ХАМАС назвав перенесення виборів кроком у правильному напрямку, заявивши, що політичні та безпекові умови не дають змоги провести вільне голосування. Угруповання також зазначило, що відтермінування має привести до серйозного, результативного та всеохопного національного діалогу.

Натомість прореформістська фракція Дахлана назвала рішення Аббаса атакою на демократію та загрозою для молодих палестинців, яких, за її заявою, позбавили права обирати представників. Фракція заявила, що відсутність виборів поглиблює кризу легітимності, та закликала до широкого діалогу для створення народного фронту, здатного чинити тиск.

Останні вибори до Палестинської законодавчої ради відбулися 2006 року, і на них переміг ХАМАС. Після цього між ХАМАС і ФАТХ стався розкол. За серпневим опитуванням Палестинського центру політики та досліджень, 79% із 1270 опитаних хотіли, щоб Аббас залишив посаду.

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