EHRC запропонувала надати працівникам право дізнаватися про зарплати колег — The Guardian

Комісія з рівності та прав людини Великої Британії (EHRC) запропонувала надати працівникам законне право отримувати інформацію про зарплати колег, які виконують подібну роботу. На думку органу, це допоможе запобігати дискримінації в оплаті праці, зокрема щодо жінок, повідомляє The Guardian.

Яку інформацію пропонують розкривати

Рекомендації EHRC подано у відповідь на урядові пропозиції переглянути законодавство про рівну оплату праці. Комісія вважає, що працівники мають отримати право на прозорість, якщо підозрюють, що інші співробітники одержують більше за аналогічну роботу.

Працівникам пропонують дозволити запитувати дані про річну зарплату та робочі години колеги, а також про премії, оплату понаднормової роботи й опис посади. Вони також могли б вимагати інформацію про оцінювання посад: рівні посад, орієнтири для зарплат, внутрішні оцінки та підсумкові записи таких оцінювань.

Окремо EHRC пропонує надати можливість запитувати ранжування працівників у схожій команді за базовою річною оплатою та відпрацьованими годинами. Якщо надані дані вважатимуться неточними або неповними, працівник повинен мати змогу вимагати додаткову інформацію.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Відповіді роботодавців і зарплатна історія

Британські міністри розглядають можливість зобов’язати роботодавців відповідати на анкети працівників щодо оплати праці колег. Такий механізм існував раніше, але його скасували у 2014 році в межах курсу на зменшення регуляторного навантаження на бізнес.

EHRC наголосила, що роботодавців слід зобов’язати відповідати у визначений строк. Без цього, за оцінкою комісії, компанії можуть затягувати відповіді, відповідати ухильно або не відповідати взагалі.

Комісія також закликала заборонити роботодавцям запитувати у кандидатів на посаду про їхню поточну зарплату. За даними Управління національної статистики, станом на квітень жінки, які працювали повний день у Великій Британії, у середньому заробляли на 6,8% менше за чоловіків. EHRC вважає, що прозорість оплати та відмова від запитів про зарплатну історію можуть зменшити розрив в оплаті праці й дискримінацію жінок.

Читай нас у