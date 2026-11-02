У Великій Британії Комісія з рівності та прав людини (EHRC) звернулася до партії Reform UK із вимогою надати інформацію про її дії для дотримання Закону про рівність 2010 року. Це сталося після виходу документального фільму ITV Undercover: A Year in Reform, у якому, за даними The Guardian, членів місцевих рад і кандидатів від партії зафіксували за расистськими та мізогінними висловлюваннями.

Скарги після фільму ITV

У EHRC повідомили, що після трансляції фільму в жовтні отримали скарги щодо ймовірних порушень Закону про рівність. Вони стосувалися висловлювань расового та сексуального характеру з боку членів місцевих рад, потенційних радників і членів Reform UK.

Комісія заявила, що оцінить надану інформацію та за потреби вживе відповідних заходів. EHRC також нагадала: політичні партії мають запобігати дискримінації або домаганням за ознаками раси, релігії, переконань чи статі.

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Епізоди, показані в документальному фільмі

У фільмі, зокрема, фігурував Алан Фіні — радник Reform UK і заступник мера Солігалла. За даними The Guardian, на записах він називав домовласників азійського походження «паразитами», робив ісламофобські заяви та стверджував, що частка небілого населення Великої Британії не має перевищувати 1%.

Інших кандидатів у фільмі записали за висловлюваннями про крайнє насильство, а також расистськими й мізогінними коментарями. Один із радників у Бромлі закликав убити короля Чарльза III, а інший робив сексуалізовані та мізогінні коментарі про колег-жінок. Депутатка парламенту від Reform UK Сара Почін у фільмі скаржилася на шовінізм у партії.

У Reform UK заявили, що повністю виконали свої зобов’язання за Законом про рівність і що в партії немає місця расизму. Партія також повідомляла, що звернулася до поліції щодо ITV і журналістів та погрожувала цивільним позовом проти мовника.

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