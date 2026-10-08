ЄК підтримала застосування Італією винятку для оборони та енергетики — ANSA English

Європейська комісія позитивно оцінила запит Італії на застосування національного застереження про виняток, яке надає країнам ЄС додаткову бюджетну гнучкість для інвестицій в оборону та енергетику. Як повідомляє ANSA English, Італія подала запит 11 вересня.

Оцінка Єврокомісії

Речник Єврокомісії заявив, що активація цього положення для Італії не загрожуватиме середньостроковій фіскальній стійкості країни. Після позитивної оцінки справу передадуть до Ради ЄС, яка матиме один місяць для остаточного схвалення. Лише після цього механізм зможуть офіційно активувати для Італії.

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Заплановані видатки

Спочатку механізм, запроваджений торік після вторгнення Російської Федерації — держави-агресора — в Україну у 2022 році, дозволяв державам-членам протягом трьох років збільшувати дефіцит до 1,5% ВВП лише для оборонних інвестицій.

Уряд прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні домігся, щоб Єврокомісія дозволила включити до цього механізму також додаткові витрати на енергетичні інвестиції після стрибка цін на паливо, спричиненого війною з Іраном. У серпні Джорджетті заявив, що уряд проситиме максимальної гнучкості: 0,6% ВВП для енергетичної безпеки та 0,9% ВВП для оборони. Італія та інші союзники по НАТО також зобов'язалися збільшити видатки на оборону й безпеку до 5% ВВП.

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