ЄК вважає траст прем’єра Бабіша недостатнім для усунення конфлікту — Politico Europe

Європейська комісія вважає, що трастовий фонд, до якого прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш передав агрохімічний концерн Agrofert, недостатньо усуває потенційний конфлікт інтересів. Це може призвести до призупинення виплат або фінансових коригувань щодо коштів ЄС, повідомляє Politico Europe.

Лист до Transparency International

Чеське відділення Transparency International заявило, що отримало листа від генеральної директорки Генерального директорату Єврокомісії з питань сільського господарства Елізабет Вернер. За даними організації, у документі зазначено, що ситуація Бабіша становить конфлікт інтересів відповідно до фінансових правил ЄС.

За інформацією Transparency International Czechia, Вернер також вказала, що трастовий фонд і заходи, про які повідомили Єврокомісію, є недостатніми для врегулювання ситуації. Організація не має дозволу оприлюднювати сам лист, однак отримала дозвіл передати його зміст. Виконавчий директор Transparency International Czechia Давід Котора повідомив, що отримав перший лист у вересні, а лист від 5 жовтня дозволив розкрити його зміст без публікації документа.

Можливі обмеження виплат

У листі, за даними Transparency International Czechia, Єврокомісія попередила про можливість вжити заходів для захисту коштів ЄС. Серед можливих кроків названо переривання строків платежів, призупинення виплат і застосування фінансових коригувань.

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Минулого місяця Єврокомісія заморозила 3,18 млн євро відшкодувань Чехії за сільськогосподарські субсидії, виплачені Agrofert. Цьому передувало травневе рішення не відшкодовувати виплачені субсидії, доки не будуть зняті сумніви щодо участі Бабіша в бізнесі.

Речниця Єврокомісії Луїза Богей підтвердила, що інституція надіслала листа чеському відділенню Transparency International у вересні, але не коментувала його зміст. Водночас вона раніше заявляла, що Бабіш перебуває у потенційному конфлікті інтересів, а створений ним трастовий фонд недостатньо пом’якшує цю ситуацію.

Бабіш заперечував порушення та заявляв, що не володіє Agrofert і не отримує від компанії вигоди. Представник Agrofert Павел Германський заявив, що лист Генерального директорату з питань сільського господарства відображає позицію одного з підрозділів Єврокомісії, а обов’язкове тлумачення права ЄС може надати лише Суд Європейського Союзу. Компанія наполягає, що отримувала й отримує субсидії відповідно до чеського та європейського законодавства.

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