Економічна активність Парагваю у серпні зросла на 6,7% — The Rio Times

Економічна активність у Парагваї в серпні 2026 року зросла на 6,7% у річному вимірі, прискорившись порівняно з липневими 5,5%. За перші вісім місяців року зростання становило 5,7%, повідомляє The Rio Times із посиланням на дані Центрального банку Парагваю.

Промисловість і будівництво прискорили зростання

Вторинний сектор економіки, до якого належать виробництво, електроенергетика, водопостачання та будівництво, у серпні зріс на 12,2% порівняно з аналогічним місяцем минулого року. Виробництво збільшилося на 8,2% завдяки випуску олій, молочної продукції, борошномельній і хлібопекарській галузях, а також фармацевтиці.

Водночас скоротилося виробництво в м'ясопереробній, цукровій, тютюновій, текстильній галузях, а також у випуску напоїв. Будівництво зростало на тлі активізації державних і приватних проєктів. За січень—серпень вторинний сектор додав 5,9%, а обробна промисловість — 4,2%.

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Сільське господарство стало слабким місцем

Первинний сектор, що охоплює рослинництво та тваринництво, у серпні скоротився на 2,7%. Центральний банк пояснив це меншими врожаями кукурудзи, пшениці, бавовни та мате. Водночас у тваринництві зросли забій свиней і птиці, а також виробництво молока та яєць. Забій великої рогатої худоби продовжив знижуватися, оскільки фермери відновлюють поголів'я.

Сектор послуг у серпні зріс на 4,5%. Зростання зафіксували в торгівлі, фінансових послугах, операціях із нерухомістю та інформаційних послугах, тоді як транспорт, готелі й ресторани та телекомунікації показали спад. Показник, що не враховує сільське господарство та дві бінaціональні гідроелектростанції, зріс на 6,5% після 4,3% у липні. Дані за серпень мають попередній характер і можуть бути переглянуті.

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