Економіка Німеччини втратила темп у третьому кварталі — Anadolu Agency

Економіка Німеччини тимчасово втратила динаміку в третьому кварталі, однак залишається на траєкторії відновлення. На ділову активність вплинули високі ціни на енергію та обмеження внутрішнього судноплавства через низький рівень води, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на жовтневий звіт Міністерства економіки та енергетики країни.

У відомстві зазначили, що після відновлення в першій половині року темпи зростання, ймовірно, сповільнилися. Світове накопичення запасів енергоємних товарів послабилося, а низький рівень води обмежив перевезення внутрішніми водними шляхами. Внутрішній попит найближчим часом навряд чи суттєво підтримає економіку через зниження купівельної спроможності, невизначеність і зростання вартості фінансування.

Виробництво та експорт

Виробництво в секторі товарів у серпні зросло на 2% проти липня з урахуванням цінових, календарних і сезонних чинників. Обсяги будівництва збільшилися на 9,3%, частково через завершення великого енергетичного інфраструктурного проєкту, а промислове виробництво додало 0,6%.

Водночас у липні та серпні промислове виробництво в середньому було на 1,4% нижчим за рівень другого кварталу, особливо слабкими залишалися енергоємні галузі. Виробничі замовлення в серпні зменшилися на 10,6% у місячному вимірі, переважно через коливання великих контрактів, зокрема в оборонних закупівлях. Без урахування великих замовлень спад становив 0,1%.

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Номінальний експорт товарів і послуг у серпні скоротився на 2,7% — другий місяць поспіль, хоча залишався на 6,9% вищим, ніж роком раніше. Водночас індекс ділового клімату ifo у вересні зростав п'ятий місяць поспіль і досяг найвищого рівня з травня 2023 року.

Тиск енергетичних цін

Річна споживча інфляція у вересні прискорилася до 3,3% через майже 15-відсоткове подорожчання енергії. Базова інфляція без урахування продуктів харчування та енергоносіїв становила 2,4%. Ціни на харчі зросли на 0,4%, а на послуги — на 2,7%.

Міністерство зазначило, що вищі витрати на енергію дедалі більше перекладаються на споживачів, а ціновий тиск, як очікується, зберігатиметься взимку. Роздрібні продажі у серпні збільшилися на 1,3% після липневого падіння на 3,2%, але споживча довіра погіршилася: індикатор GfK на жовтень опустився до п'ятимісячного мінімуму.

Безробіття з урахуванням сезонних чинників у вересні зросло на 12 тисяч осіб, тоді як зайнятість у серпні скоротилася на 29 тисяч. Через стримані перспективи найму міністерство не очікує найближчими місяцями ані зниження безробіття, ані зростання зайнятості.

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