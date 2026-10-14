Економіка Сінгапуру зросла на 5,4% у третьому кварталі — Channel NewsAsia

Економіка Сінгапуру в третьому кварталі 2026 року зросла на 5,4%, що нижче за показник 6,2% у попередньому кварталі. Такі попередні оцінки 14 жовтня оприлюднило Міністерство енергетики, торгівлі та промисловості (METI), повідомляє Channel NewsAsia.

Динаміка ВВП

З урахуванням сезонних коливань у квартальному вимірі економіка зросла на 1,1%. У другому кварталі цей показник становив 1,5%.

Попередні оцінки переважно ґрунтуються на статистиці за перші два місяці кварталу — липень і серпень. Відомство зазначило, що ці дані є раннім індикатором і можуть переглянути після надходження додаткової інформації.

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Виробництво і будівництво

Виробничий сектор у третьому кварталі зріс на 7,5%, тоді як у другому кварталі його зростання сягало 12,9%. Розширення випуску в електроніці, точному машинобудуванні, транспортному машинобудуванні та загальному виробництві переважило спад у хімічній і біомедичній промисловості.

Водночас у квартальному вимірі, з урахуванням сезонності, виробничий сектор скоротився на 0,9% після зростання на 6,3% у другому кварталі. Будівельний сектор зріс на 8,8% після 6,1% кварталом раніше, оскільки збільшилися обсяги робіт як у державному, так і в приватному секторах. У квартальному вимірі будівництво зросло на 3,4% після скорочення на 2,7% у попередньому кварталі.

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