Економіка Великої Британії зросла на 0,1% у серпні — The Guardian

У Великій Британії валовий внутрішній продукт у серпні зріс на 0,1% порівняно з попереднім місяцем, попри скорочення споживчих витрат. У липні зростання ВВП становило 0,4%, тоді як економісти прогнозували серпневе скорочення на 0,1%.

Дані на тлі дорожчої енергії

Як повідомляє The Guardian, нові дані Національного статистичного управління оприлюднили менш ніж за два тижні до представлення бюджету канцлером Джоном Гілі 28 жовтня. Війна на Близькому Сході впливає на світову економіку та супроводжується зростанням витрат британських домогосподарств і компаній на енергію.

Канцлер перебуває під тиском щодо оголошення пакета підтримки, який має пом'якшити наслідки підвищення витрат. Водночас йому доведеться шукати баланс на тлі різкого зростання вартості державних запозичень.

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Стійкіші показники

В останні місяці британська економіка демонструвала більшу стійкість, ніж очікували на початку війни з Іраном. У першій половині 2026 року Велика Британія зафіксувала найвищі темпи економічного зростання серед країн G7. За офіційними даними, одним із чинників несподіваного серпневого зростання стало активне розширення ділової активності, пов'язаної зі штучним інтелектом.

Міжнародний валютний фонд цього тижня підвищив прогноз зростання британської економіки на поточний рік, однак попередив про можливе помірне уповільнення у 2027 році через вищі ціни на енергію.

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