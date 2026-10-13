Економіст ЄЦБ Лейн заявив, що ШІ може послабити позиції працівників — Channel NewsAsia

Головний економіст Європейського центрального банку Філіп Лейн заявив у Дубліні, Ірландія, що активніше використання штучного інтелекту компаніями єврозони може послабити здатність працівників вимагати вищої оплати праці. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Вплив на зарплати

За словами Лейна, ШІ поки не змінив загальних тенденцій зайнятості, однак компанії стримано планують новий найм. Це обмежує можливості працівників вимагати компенсації за високу інфляцію та може пояснювати уповільнення зростання зарплат, попри зростання цін.

Він зазначив, що потенційна заміна деяких категорій працівників технологіями здатна послабити їхні переговорні позиції, стримати зростання заробітків і зменшити частку праці в загальному доході.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дорожче фінансування

Лейн також сказав, що компанії в усьому світі активно позичають кошти для інвестицій у ШІ, через що зростає вартість запозичень для інших учасників ринку. На його думку, цей ефект уже суттєво посилює жорсткість фінансових умов у єврозоні та має значення для визначення належної монетарної політики ЄЦБ.

Інфляція в єврозоні нині майже вдвічі перевищує цільовий рівень ЄЦБ у 2% через дорогі енергоносії. Водночас політики не бачать ознак вторинних інфляційних ефектів, зокрема у динаміці зарплат.

У довшій перспективі ШІ, за оцінкою Лейна, може підвищити потенційний обсяг виробництва та трендові темпи економічного зростання. Для Європи це особливо важливо через прогнозоване скорочення чисельності населення працездатного віку.

Читай нас у