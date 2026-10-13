Екс-прем’єр Філіпп назвав плани Ле Пен загрозою для ЄС — Politico Europe

У Парижі екс-прем’єр Франції та кандидат у президенти Едуар Філіпп заявив, що пропозиції його ультраправої суперниці Марін Ле Пен щодо Європейського Союзу можуть підірвати єдність блоку. Як повідомляє Politico Europe, Філіпп виступив із цією заявою 13 жовтня на Паризькому саміті конкурентоспроможності Politico.

Суперечка про внесок Франції до бюджету ЄС

Філіпп розкритикував план Ле Пен домагатися одностороннього істотного скорочення внеску Франції до бюджету ЄС. На його думку, така ініціатива фактично прирівнюється до бажання залишити Євросоюз без прямого заклику до виходу з нього.

Раніше Ле Пен виступала за проведення у Франції референдуму щодо виходу з ЄС, але відмовилася від цієї пропозиції після поразки від Емманюеля Макрона на президентських виборах 2017 року. Її партія «Національне об’єднання» нині заявляє, що прагне змінювати ЄС зсередини.

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Критика економічної програми

Філіпп також назвав бюджетні плани Ле Пен нереалістичними та заявив, що її розрахунки заощаджень не мають достатнього обґрунтування. Прогресивний аналітичний центр Terra Nova у записці, оприлюдненій того ж дня, вказав на помилки, суперечності та неточні оцінки в бюджетній презентації Ле Пен.

Ле Пен у серпні заявляла, що її план знизити законний пенсійний вік до 62 років для більшості працівників коштуватиме €9 млрд щорічно. Водночас Institut Montaigne, аналітичний центр із фіскально консервативними поглядами, оцінив вартість цієї пропозиції у €34,7 млрд на рік. Минулого тижня Ле Пен повідомила, що пізніше пояснить, яким чином фінансуватиме цю ключову обіцянку.

Філіпп наголосив на потребі відновити фінансову довіру до Франції на європейській арені. За даними видання, бюджетний дефіцит країни досі перевищує 5% валового внутрішнього продукту, що виходить за межі правил ЄС.

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