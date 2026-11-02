Екс-прем’єр Франції Філіпп відмовився брати участь у праймеріз — France 24

У Франції кандидат у президенти від правоцентристської партії Horizons, колишній прем’єр-міністр Едуар Філіпп відмовився брати участь у праймеріз для визначення єдиного кандидата від правоцентристських сил на виборах 2027 року.

Відмова від спільного голосування

Філіпп заявив про це 1 листопада в ефірі вечірньої програми телеканалу TF1. Він відкинув ініціативу свого суперника, також колишнього прем’єр-міністра Габріеля Атталя, який минулого тижня запропонував провести таке голосування. «Я не думаю, що ці праймеріз відбудуться», — сказав Філіпп, пояснивши, що вони призведуть лише до «розколу» та «плутанини», повідомляє France 24.

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Рішення кандидатів до лютого

За словами Філіппа, претенденти мають до лютого визначитися зі своїми подальшими діями. Він також зазначив, що кандидати повинні взяти на себе відповідальність, що може означати вихід із перегонів тих із них, хто має нижчу підтримку, аби посилити позиції правоцентристів.

Філіпп, який очолював уряд президента Емманюеля Макрона у 2017–2020 роках, випереджає інших правоцентристських претендентів в опитуваннях. В опитуваннях лідирує очільниця ультраправого Національного об’єднання Марін Ле Пен, тоді як сильні позиції також має Жан-Люк Меланшон із партії «Нескорена Франція». Перший тур виборів запланований на 18 квітня, другий — на 2 травня.

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