У Франції слідчі допитали колишнього прем’єр-міністра та мера Гавра Едуара Філіппа у справі щодо можливого неналежного використання публічних коштів, повідомляє France 24. Двоє слідчих суддів надали йому статус асистованого свідка, який у французькій правовій системі є менш серйозним, ніж статус особи, щодо якої ведеться формальне розслідування.

Статус у розслідуванні

Провадження пов’язане з роботою Філіппа на посаді мера північного портового міста Гавр. Слідчі розглядають твердження про можливе неналежне використання публічних коштів, надання переваги та переслідування.

Адвокат політика Еммануель Марсіньї заявив AFP, що Філіпп вітає рішення суддів. За словами захисника, воно підтверджує, що політик не вчинив порушень у цій справі. Сам Філіпп, який очолював уряд Франції у 2017–2020 роках, заперечує всі висунуті проти нього обвинувачення.

Жером Карсенті, адвокат колишньої держслужбовиці, скарга якої стала підставою для розслідування, заявив, що його сторона вітає просування справи. Він додав, що представники заявниці хочуть якнайшвидше переглянути зміст спілкування з Філіппом, аби зрозуміти мотиви рішення суддів не розпочинати щодо нього формальне розслідування.

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Контракт для цифрового хабу

Справу відкрили після скарги колишньої держслужбовиці, якій торік французька омбудсвумен надала статус викривачки. Вона стверджує, що після своїх заяв її контракт на 2020–2023 роки не продовжили, а також що вона зазнала переслідування.

У липні 2020 року асоціація LH French Tech стала єдиною претенденткою на тендері щодо управління цифровим хабом у Гаврі. За угодою створена того ж місяця організація, яку очолював заступник мера, мала отримати понад 2 млн євро протягом кількох років на управління простором для розвитку цифрових інновацій. Колишня держслужбовиця заявляла про можливий конфлікт інтересів, оскільки угода, на її думку, надавала меру та його заступнику контроль над значними сумами коштів.

Національна фінансова прокуратура Франції у травні повідомила AFP про відкриття розслідування. Філіпп є кандидатом від правоцентристської партії Horizons на президентських виборах наступного року.

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