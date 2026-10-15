Екс-президент США Обама закликав Ізраїль діяти етично — Jerusalem Post

Екс-президент США Барак Обама в Белфасті, Північна Ірландія, Велика Британія, заявив, що громадянам Ізраїлю слід переосмислити майбутнє своїх дітей у регіоні та шукати справедливий спосіб захищатися, діючи етично.

Розмова в Белфасті

Обама відвідав Белфаст, щоб отримати почесний докторський ступінь Університету Квінс. Під час розмови з журналісткою Сьюзен Маккей він говорив про ізраїльсько-палестинський конфлікт, повідомляє Jerusalem Post.

За словами Обами, єврейський народ упродовж тисячоліть зазнавав утисків, дискримінації та вбивств, а значна частина відповідальності за це лежить на Європі. Тому прагнення євреїв знайти безпечний прихисток, на його думку, було зрозумілим.

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Безпека та моральна перевага

Обама сказав, що якщо Ізраїль як найсильніша й технологічно найрозвиненіша країна регіону вважатиме, що його безпека залежить від можливості робити все необхідне, брати все, що він хоче, та не йти на поступки, це може спрацювати у короткостроковій перспективі. Водночас, за його словами, такий підхід означатиме втрату моральної переваги.

Екс-президент також наголосив, що мільйони євреїв і палестинців у регіоні нікуди не зникнуть. Він заявив, що палестинцям слід усвідомити неможливість перевершити ізраїльтян у вбивствах чи озброєнні та шукати зміни через ненасильницькі стратегії.

Відповідаючи на запитання про ситуацію на Близькому Сході, Обама сказав, що ворожість до Ізраїлю після різанини 7 жовтня вказує на потребу справжнього припинення, яке дало б змогу реалізовувати довгострокові рішення. Він додав, що це потребуватиме часу.

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