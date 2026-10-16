Ексагенти ФБР подали позов через звільнення у справі Мар-а-Лаго — The Hill

У США дев’ять колишніх агентів Федерального бюро розслідувань подали позов до Міністерства юстиції, заявивши, що їх звільнили через роботу в розслідуванні щодо документів із грифами секретності, виявлених у маєтку Мар-а-Лаго президента Дональда Трампа. Про це повідомляє The Hill.

Твердження позивачів

У позові стверджується, що звільнення відбулися протягом двох днів без внутрішнього розслідування або дисциплінарної процедури. За твердженням колишніх агентів, їм не надали повідомлення, можливості бути заслуханими чи оскаржити рішення.

Позивачі заявляють, що директор ФБР Каш Пател обґрунтував кадрові рішення лише посиланням на статтю II Конституції США, яка засновує посаду президента. Їхні адвокати назвали таке обґрунтування приводом для політично мотивованих і незаконних звільнень та заявили, що робота над розслідуванням щодо Трампа була єдиною причиною цих рішень.

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Хто подав позов

Позов подано від імені Дженніфер Бейкон, Зака Фелдмана, Гілберта Гранадоса, Кетрін Еррери, Гаррісона Кауфмана, Джеремі Лінтона, Ерін Матанік, Даніель Рей і Рейчел Ваккаро. У документі зазначено, що всі вони працювали у справі про документи в Мар-а-Лаго, а також були залучені до інших резонансних розслідувань, зокрема вибуху на Бостонському марафоні та замаху на Трампа в окрузі Батлер у Пенсильванії.

Справа про документи

Після обшуку маєтку Трампа у Флориді там виявили понад 300 документів із грифами секретності. У цій справі Трампу висунули обвинувачення у незаконному зберіганні документів за Законом про шпигунство та у перешкоджанні правосуддю. Прокурори стверджували, що він наказував переміщати документи маєтком, аби приховати їх від органів влади та власного адвоката.

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