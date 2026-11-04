Ексчоловік Світоліної розповів про мрію щодо майбутнього доньки Скай

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Колишній шостий номер світового рейтингу тенісистів Гаель Монфіс емоційно звернувся до доньки Скай під час церемонії на його честь, яка відбулася на Мастерсі в Парижі. Дівчинка народилася у шлюбі спортсмена з першою ракеткою України Еліною Світоліною.

Монфіс висловив сподівання, що в майбутньому донька зможе зіграти на тенісному турнірі в Парижі.

Звернення Гаеля Монфіса

«Моя маленька дівчинка Скай хотіла, щоб я обов'язково про неї розповів. Вона сказала мені: «Ти недостатньо про мене говориш, тату». А їй лише чотири роки! Так що, Скай, якщо ти мене бачиш, ось – я розповідаю про тебе. Можливо, ти побачиш це пізніше.

Вона сказала, що хоче бути чемпіонкою. Я спитав її: «Скай, а чемпіонкою з чого ти хочеш бути?» Вона сказала: «Я хочу бути чемпіонкою у всьому». Я сказав їй: «Все-таки доведеться вибрати». І перше, що вона сказала: «Я хотіла б бути чемпіонкою з розмов». А потім дуже швидко сказала: «Мені дуже хотілося б бути чемпіонкою з тенісу».

Я сказав їй: «Що ж, впевнений, у тебе будуть хороші дані». Тому я хотів би присвятити тобі цей останній турнір, останнє коло твого тата, Скай. Це було у Парижі, 3 листопада 2026 року.Цікаво, що сьогодні рівно вісім років відтоді, як я почав стосунки з твоєю мамою, це дуже символічна дата для сім'ї. Тож, Скай, твій тато був тенісистом, він любив теніс. Я виріс у Парижі, у мене були чудові вболівальники, і я щиро сподіваюся, що одного разу ти зможеш грати тут, у Парижі», – сказав Монфіс під час церемонії.

Розлучення Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса: що відомо

За інформацією журналістів, наприкінці вересня, коли Еліна Світоліна вирушила до Китаю на турніри, вона телефоном повідомила Монфісу про своє рішення щодо розставання. Зазначається, що після цієї розмови француз утратив мотивацію продовжувати професійну кар’єру, а згодом офіційно сповістив Міжнародне агентство із забезпечення чесності в тенісі (ITIA) про завершення кар’єри та був виключений із системи антидопінгового контролю для чинних спортсменів.

Cезон 2026 року став останнім у кар’єрі 40-річного спортсмена. У жовтні Монфіс офіційно отримав статус гравця, який завершив виступи. Цю інформацію підтвердили в ITIA.

Про несподіваність такого рішення свідчить і попередній календар француза. Він планував провести прощальні матчі на турнірі в Ліоні та паризькому «Мастерсі», однак тепер ці виступи не відбудуться.

За даними L’Équipe, спортсмен вирішив скасувати заплановані турніри, щоб не привертати зайвої уваги до особистого життя на тлі розриву стосунків з українською тенісисткою.

Світоліна та Монфіс після розставання разом виховують доньку.

Тенісист Монфіс пов’язав завершення кар’єри з розставанням — Interia Sport.

Тенісист Монфіс засудив критику Світоліної після розставання — Sky Sports.

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