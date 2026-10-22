Ексдепутата Михайлова затримали у Росії — The Moscow Times

У Росії правоохоронці держави-агресора затримали колишнього депутата Держдуми від Комуністичної партії Олега Михайлова. Йому закидають публічне виправдання тероризму, повідомляє The Moscow Times.

Затримання в аеропорту Москви

Регіональне відділення КПРФ у Республіці Комі заявило у соцмережах, що Михайлова затримали в московському аеропорту після його повернення з відпустки. Політик очолює відділення партії в Комі з 2014 року, а депутатом Держдуми був із 2021 року до вересня 2026 року.

На парламентських виборах минулого місяця Михайлов програв мандат кандидатові від партії влади «Єдина Росія».

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Суть обвинувачення

За даними видання, справу пов'язують зі старими дописами в соцмережах, у яких Михайлов нібито висловлював підтримку ув'язненому соціологу Борису Кагарлицькому та лівому активісту Сергію Удальцову.

У відділенні КПРФ у Комі назвали кримінальне переслідування помстою з боку глави регіону Ростислава Гольдштейна та «Єдиної Росії». У четвер суд має визначити запобіжний захід для Михайлова. У разі визнання вини йому може загрожувати до семи років позбавлення волі.

У серпні в Саратовській області затримали іншого представника КПРФ Миколу Бондаренка у справі про «екстремізм», пов'язаній зі старим дописом із фотографією покійного опозиційного активіста Олексія Навального.

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